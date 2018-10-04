Фото Макрона с полуголыми темнокожими мужчинами шокировали Францию – ФОТО

Французы возмущены «фотосессией» президента Эммануэля Макрона, сделанной во время поездки на Сен-Мартен в Карибском море, где он сфотографировался с полуголыми темнокожими мужчинами.

Как видно по снимкам, один из них показывает в кадре средний палец, а на другой фотографии обнимает и прикасается к груди президента Франции.

Как передает 1news.az со ссылкой на Sputnik Франция, французы вспомнили, как сравнительно недавно подростку, который обратился к Э.Макрону, назвав его «Ману», президент напомнил, что к нему надо обращаться «подобающим образом» – «господин президент».

И потому многие были удивлены и даже возмущены подобными фривольными снимками – пользователи соцсетей пишут, что Э.Макрон должен был посоветовать этим молодым людям одеться подобающим образом, поскольку он все-таки президент страны.

Кто-то называет эти снимки вульгарными и унизительными, подчеркивая, что «почти ничего не осталось», «только клочья достоинства», а кто-то подчеркивает следующее: «Мы достигли дна».

В.Ф, Г.Р.

Фото: POOL New/Reuters, Twitter