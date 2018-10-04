Forbes: Билл Гейтс впервые за 24 года уступил звание богатейшего американца

В рейтинге самых богатых людей Forbes США впервые за 24 года сменился лидер. Основатель Microsoft Билл Гейтс уступил первую строчку главе и совладельцу Amazon Джеффу Безосу, свидетельствуют данные журнала Forbes.

Состояние Безоса оценивается изданием в $160 млрд, Гейтса - в $97 млрд, сообщает kommersant.ru.

По сравнению с предыдущим рейтингом, больше всего увеличилось состояние генерального директора Twitter и платежной системы Square Джека Дорси (его состояние выросло на 186% в годовом выражении - до $6,3 млрд). Главным «неудачником» списка стал Джордж Сорос, чей капитал сократился почти в три раза — до $8,3 млрд с $23 млрд в 2017 году.

Ранее Bloomberg назвало Джеффа Безоса богатейшим человеком в современной истории с состоянием в $150 млрд. Это больше рекорда, установленного в 1999 году основателем Microsoft Биллом Гейтсом, - $100 млрд ($149 млрд на сегодняшний день с учетом инфляции). На 7 июля Bloomberg оценивал состояние Безоса в $142 млрд.

А.А.