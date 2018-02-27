Forbes: Азербайджанская кухня может впечатлить самого искушенного путника – ФОТО

Гастрономическое наслаждение все чаще становится поводом для путешествий как по своей стране, так и по миру.

Для такого путешествия стоит остановить свой выбор на Азербайджане – стране, которая еще не переполнена толпами голодных туристов, но которой есть, чем удивить гостей.

Об этом говорится в статье «Эпикурейский гид по Азербайджану», опубликованной на сайте журнала Forbes.

«Эта очаровательная страна в Кавказских горах, на пересечении Европы и Азии на протяжении долгих веков сохраняет свою привлекательность для путешественников», - пишет автор Стефан Рабимов.

Описывая Баку, он отмечает, что здесь интересно и гармонично сочетаются древние элементы архитектуры с современными строениями.

«В Баку Старый город внутри средневековой крепостной стены, Дворец Ширваншахов, что является наследием UNESCO, символичная Девичья башня сосуществуют с такими современными образами архитектуры, как Центр Гейдара Алиева, спроектированный дизайнером Захой Хадид, а также высотные Пламенные башни, которые сверкают в ночном небе», - пишет автор.

Об азербайджанской кухне в статье говорится, что она может впечатлить даже самого искушенного путника своим сочетанием элементов персидских, восточно-европейских и ближневосточных кулинарных традиций.

Среди традиционных азербайджанских блюд, которые заслуживают внимания путешественников, Стефан Рабимов перечисляет многочисленные виды плова и долмы, приготовленный в тяндире хлеб, курицу и рыбу в виде лявянги, сочный кебаб из баранины.

«В этом городе живут одни из самых креативных шеф-поваров, здесь имеются самые стильные рестораны на всем постсоветском пространстве, - пишет Стефан Рабимов. - Если вы получите приглашение на ужин от местного товарища - принимайте!»

В качестве альтернативы домашнему гостеприимству автор предлагает несколько лучших, на его взгляд, ресторанов национальной азербайджанской кухни.

Подробнее с публикацией можно ознакомиться на сайте журнала Forbes.

Елена Остапенко, Э.Т.