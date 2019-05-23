Фонд Гейдара Алиева в священный месяц Рамазан организует ифтар в районах - ФОТО

22 мая Фонд Гейдара Алиева в священный месяц Рамазан организовал ифтар в Шамахинском районе. Отметим, что на протяжении священного месяца Рамазан Фонд организует ифтар в ряде районов.

В организованном в Джума мечети в Шамахинском районе ифтаре приняли участие около 300 жителей района.

Было отмечено, что Азербайджан принадлежит исламской религии, исламской культуре, несмотря на то, что в нашей республике государство и религия отделены друг от друга. Рамазан, считающийся месяцем достатка, солидарности, дружбы и братства, любви и милосердия, отмечается как в других мусульманских странах, так и в Азербайджане. Сегодня Азербайджан - пример толерантности для стран мира. В нашей стране господствует единство и стабильность, ремонтируются и восстанавливаются религиозные храмы, сохраняются исламские и национальные ценности.

Кроме того, была выражена уверенность в том, что под руководством Верховного главнокомандующего в скором времени будут освобождены наши оккупированные земли, на этих землях будут проводиться религиозные обряды и организовываться ифтары.

На ифтаре говорилось о достоинствах Рамазана, являющегося султаном 11 месяцев, добрых, богоугодных делах, которые считается важным совершать в этом месяце. Нашей стране пожелали процветания и мира, были прочитаны молитвы за упокой души людей, ставших шехидами в борьбе за целостность наших земель.

Отметим, что шамахинская Джума мечеть, являющаяся одним из самых древних мусульманских храмов на территории Азербайджана, на Южном Кавказе и Ближнем Востоке в целом, была построена во времена халифа Халида ибн Валиядина, в 743 году в честь приезда в Азербайджан его брата – Муслима ибн Валиядина. В ходе мартовской бойни 1918 года, учиненной вооруженными отрядами армянских дашнаков, в Шамахе также был совершен акт геноцида. Самая большая бойня произошла в Джума мечети. Увидев, что шамахинцы нашли убежище в мечети, как в доме Аллаха, армяне подожгли ее, убив около 1 700 невинных людей. В советские времена мечеть по известным причинам не использовалась по назначению и столкнулась с угрозой уничтожения. Но по поручению и инициативе великого лидера Гейдара Алиева, который с большим вниманием и заботой относился к развитию всех сфер жизни в Азербайджане, в том числе к сохранению национально-духовных ценностей, в 1980 году этот исторический памятник был отремонтирован.

Шамахинская Джума мечеть была капитально отремонтирована в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева «Адрес толерантности: Азербайджан». Работы по реставрации и реконструкции были начаты в марте 2010 года. 17 мая 2013 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия мечети.

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