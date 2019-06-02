Фонд Гейдара Алиева организовал в Хачмазе ифтар - ФОТО

1 июня Фонд Гейдара Алиева организовал в Хачмазе очередной ифтар по случаю священного месяца Рамазан.

На иицеремонии ифтара, проходившей с участием религиозных деятелей, семей шехидов, инвалидов Карабахской войны и людей из неимущих семей, были прочитаны аяты из священного Корана и молитвы Рамазана, говорилось о достоинствах месяца Рамазан.

Выступившие рассказали о работе, осуществляемой в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева и при поддержке первой леди Мехрибан Алиевой, внимании и заботе о национально-духовных ценностях, пожелали нашему народу в этом месяце, считающимся символом чистоты и милосердия, мира и изобилия.

Было отмечено, что организуемые Фондом Гейдара Алиева ифтары, демонстрируют царящие в нашей стране национально-духовную солидарность, традиционную толерантность и единство нашей страны.

На церемонии были высказаны пожелания о процветании, благополучии нашего народа, прочитаны молитвы за упокой души героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

АЗЕРТАДЖ