Фонд Гейдара Алиева организовал очередной ифтар в Агдаме - ФОТО

27 мая Фонд Гейдара Алиева по случаю священного месяца Рамазан организовал очередной ифтар в поселке Гузанлы Агдамского района.

В ифтаре приняли участие жители района – постящиеся, религиозные деятели, члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны и люди из малообеспеченных семей, а также солдаты Н-ской воинской части.

Выступившие на церемонии ифтар рассказали о проявляемых в нашей стране заботе и внимании о национально-духовных ценностях, созданных условиях для проведения религиозных церемоний, значении месяца Рамазан, пожелали нашему народу в этом месяце, являющемся символом национально-духовной солидарности, чистоты и милосердия, мира, скорейшего освобождения всех оккупированных земель, проведения на этих землях религиозных обрядов и организации ифтаров.

Было отмечено, что в Азербайджане проявляется большое уважение к исламским ценностям. Рамазан, считающийся месяцем солидарности, дружбы и братства, любви и милосердия, как и в других мусульманских странах, в Азербайджане отмечается с радостью. Организуемые ифтары демонстрируют господствующую в нашей страны традиционную толерантность и тесную сплоченность народа.

На церемонии ифтара были прочитаны аяты из Корана, молитвы, говорилось о достоинствах месяца Рамазан.

АЗЕРТАДЖ