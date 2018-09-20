Фонд Гейдара Алиева и BP подписали меморандум о сотрудничестве в реализации совместных проектов - ФОТО

20 сентября был подписан меморандум о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и компанией BP Азербайджан.

В церемонии подписания участвовали исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

Hа встрече, проведенной между Фондом Гейдара Алиева и компанией BP Азербайджан были обсуждены проекты, которые будут реализованы в Aзербайджане, а также возможности сотрудничества в социальной, культурной, спортивной, образовательной, научно-технической, экологической сферах.

Aнар Алакбаров рассказал о поддержке Фондом Гейдара Алиева, функционирующим с 2004 года, государственной политики в социально-экономической и культурной сферах, вкладе, внесенном в формирование гражданского общества. Он сказал, что деятельность Фонда на международном уровне уже играет значимую роль в жизни стран и граждан, а также расширении двусторонних связей. Он довел до внимания, что в ряду этих проектов – открытие на днях Центра неотложной медицинской помощи, построенного Фондом Гейдара Алиева в Боснии и Герцеговине, проекты, реализуемые в Венгрии, презентация через несколько дней реставрации катакомб в Ватикане. Анар Алакбаров отметил, что в ряду самых крупных проектов Фонда – «Обновляющемуся Азербайджану – новую школу», «Поддержка образования», строительство Центра талассемии, успешная реализация проектов, связанных с лицами с синдромом Дауна и нуждающимися в особой опеке, детьми, лишенными родительской опеки, пропагандой нашей истории и культуры. «Символическое значение имеет совпадение подписания Меморандума о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и компанией BP с днем подписания «Контракта века» 20 сентября 24 года назад. В настоящее время расширение деятельности BP, начавшейся в Aзербайджане в рамках крупных нефтяных проектов, в гуманитарной сфере и продолжение сотрудничества по меморандуму, подписанному с Фондом Гейдара Алиева, являющимся самой крупной неправительственной организацией в регионе, - отрадный факт. Надеюсь, что меморандум, подписанный между Фондом и BP, будет успешно осуществлен по нашим проектам не только в Баку, но и регионах», - сказал Анар Алакбаров.

Компания BP гордится работой в Азербайджане

Отметив, что давно мечтал посетить Центр Гейдара Алиева, Гэри Джонс сказал: «Мы очень рады, что Меморандум о сотрудничестве подписан в такой день – День азербайджанских нефтяников и 24-й годовщины подписания «Контракта века» - нашего первого договора с Азербайджаном. BP гордится работой в Азербайджане. Со дня подписания нашего первого договора компания BP плечом к плечу с отважными нефтяниками Азербайджана работает в нефтяной промышленности этой страны».

Гэри Джонс отметил, что представляемая им компания за годы деятельности в Азербайджане была свидетелем успешной реализации дальновидных планов общенационального лидера Гейдара Алиева. Так, эти стратегические планы удачно осуществляются во имя интересов и будущего страны. Отметив, что в основе столь успешных планов находятся такие факторы, как развитие образования и культуры, забота о людях, Гэри Джонс высоко оценил деятельность Фонда Гейдара Алиева в этом направлении.

Гэри Джонс: Работа, проводимая Фондом Гейдара Алиева, - бесценный вклад в будущее страны

Региональный директор BP по Aзербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс сказал: «Компания BP высоко ценит подписание этого меморандума, дающего возможность нам присоединиться к помощи для создания устойчивого, светлого будущего Азербайджана. Считаем, что работа Фонда Гейдара Алиева – бесценный вклад в будущее страны. Работа, проводимая Фондом в культурной, образовательной, социальной, экологической сферах, высоко оценивается как в стране, так и в международном масштабе. За минувшие 26 лет нашей деятельности в Aзербайджане мы тоже приложили максимальные усилия для развития образования, формирования навыков в общинах, усиления малого и среднего предпринимательства, развития спорта в стране и пропаганды культурного наследия. Надеемся, что подписанный меморандум создаст возможность для нас, как многолетнего надежного партнера, внести еще больший совместный вклад в развитие вашей прекрасной страны».

Цели мeморандума – реализация совместных проектов в сферах образования, культуры, здравоохранения в Азербайджане

Отметим, что Меморандум о сотрудничестве предусматривает реализацию совместных проектов в сферах образования, культуры, здравоохранения и других областях в регионах, охваченных нефтепроводом Баку-Tбилиси-Джейхан и Южнокавказским трубопроводом на территории Азербайджана. Цель проектов заключается в поддержке различной инфраструктуры, в том числе строительства и восстановления школьных зданий, реставрации и сохранении культурно-исторического наследия, развития малого и среднего предпринимательства. В то же время, будут реализованы совместные проекты в экологической, спортивной, социальной и образовательной сферах, а также по развитию различных профессиональных сфер и стартапов среди молодежи в регионах, просвещению детей и подростков, и по детям, лишенным родительской опеки.

Гости также ознакомились с музеем и выставочными залами Центра Гейдара Алиева. Большой интерес у гостей вызвали как архитектурный стиль здания Центра Гейдара Алиева, так и представленные здесь экспозиции.

АЗЕРТАДЖ