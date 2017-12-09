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Флойд Мэйвезер хочет получить российское гражданство и поселиться в Грозном

Сегодня в 18:44 ~ 1 минута на чтение 730
Флойд Мэйвезер хочет получить российское гражданство и поселиться в Грозном

Прославленный американский боксёр Флойд Мэйвезер, находящийся с визитом в России, заявил, что заинтересован в получении российского гражданства.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров встретился с Флойдом, который намерен приобрести жильё в Грозном и поселиться там на некоторое время.

«Сегодня у меня уже была возможность посмотреть жилье, которое может стать моим новым домом в России, но на все требуется время. Я веду переговоры о возможности быть партнерами с российскими бизнесменами, в том числе и об инвестициях в банковский бизнес», — заявил Мэйвезер.

Рамзан Кадыров, в свою очередь, в социальных сетях написал следующее:

«Грозный посетил дорогой гость, легендарный боксёр, обладатель поясов в четырёх версиях, непобедимый Флойд Мэйвезер. 

У нас состоялась тёплая беседа о боксе, тенденциях его развития в Чечне, России и во всём мире. Мэйвезер обещал после Нового года приехать в Грозный с большой группой известных боксёров, чтобы поддержать наших спортсменов. Уверен, что этот и другие проекты будут интересны и полезны всем любителям спорта. Ну а мы между собой запланировали спарринги».

Напомним, что 40-летний Флойд Мэйвезер провел на боксерском ринге 50 боев, одержав 50 побед. В августе он провёл заключительный поединок в своей карьере, одержав победу техническим нокаутом над звездой UFC Конором Макгрегором. 

Фарида Расулова

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