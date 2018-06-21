Фитнес-тренер Шамс Джавадова: «У меня красивое тело и я не стесняюсь его показывать» - ФОТО

Сегодня все больше людей занимается фитнесом, чтобы держать себя в форме.

Однако результат занятий зависит не только от того, сколько усилий вкладывает человек, но и от инструктора, благодаря которому можно как получить подтянутое тело, так и угодить в больницу.

Чем опасен безграмотный подход к тренировкам, и какому инструктору не страшно доверить свое здоровье, 1news.az рассказала фитнес-тренер Шамс Джавадова.

- Почему Вы решили выбрать эту профессию?

- Мой отец был профессиональным спортсменом, и тягу к спорту я переняла у него. С ранних лет меня отдали на гимнастику, но мне пришлось ее забросить после того, как началась школа, из-за нехватки времени, хотя мне гораздо больше нравилось заниматься спортом, чем сидеть на уроках. Учиться я не любила вообще.

Когда мне было 16, мой папа умер. У меня началась депрессия, и чтобы из нее выбраться, вдохнуть в свою жизнь новых красок, я решила вернуться в спорт.

Тогда понятия фитнеса еще не было. Люди ходили в тренажерные залы, чтобы сбросить вес, и в городе было только одно место, в котором профессионально качались мальчики-бодибилдеры. Я занималась там шейпингом – это вид ритмической гимнастики, направленной на изменение форм тела, в результате чего слишком похудела – при росте 167 см стала весить 47 кг.

Наблюдая за этим, тренер бодибилдеров сказал, что таким темпом от меня скоро совсем ничего не останется и посоветовал качаться вместе с ними. Я полюбила это дело, а через какое-то время он посчитал, что мне уже пора становиться инструктором. Поначалу я согласилась, но потом поняла, что бодибилдинг – слишком мужской вид спорта, и начала преподавать более близкие мне аэробику и шейпинг.

В тот период в городе постепенно начал зарождаться фитнес и меня пригласили работать в Aquatic center. Но учитывая, что это государственное место, где ко всему подходили серьезно, и не принимали тренеров-самоучек, я прошла соответствующую школу, чтобы получить сертификат инструктора, который позволяет мне преподавать фитнес, кроссфит, сайклинг, шейпинг, боди-памп и т.д. А позже получила и международный сертификат.

- Чаще всего люди занимаются фитнесом для того, чтобы сбросить вес. А если человек, наоборот, хочет немного прибавить, спорт ему в этом поможет?

- Безусловно. Только ему следует тренироваться не на жировую, а на мышечную массу. Немного усилить питание, а полученные калории разгонять с помощью тренировок в нужные места.

Спорт имеет и массу других преимуществ, к примеру, дает выносливость и тренирует сердце. Неспроста человек, который не занимается спортом, сразу испытывает одышку, поднимаясь на высокий этаж. А еще, наши мышцы выполняют функцию корсета, который держит нас со всех сторон и, если мы их тренируем, то наши руки и ноги становятся сильнее, а спина – ровнее.

- Очень часто слышишь жалобы от людей, что им в первый же день занятий дали тяжелую штангу, в результате чего у них надорвалась спина. Должен ли тренер быть одновременно врачом, учитывать состояние здоровья своего клиента и степень его подготовленности?

- Конечно. В первую очередь он должен узнавать, имеются ли у человека проблемы со здоровьем, и занимался ли он когда-нибудь спортом. Потому что, если, допустим, у него на спине грыжа, и ты даешь ему бег для разминки или прыгалку, это спровоцирует такие боли, что он больше к тебе не придет. Или же если человек в спорте новичок, ему противопоказана штанга с первого урока, иначе его можно искалечить.

Кстати, зачастую люди сами торопятся накачаться. В этом случае тренер должен объяснить, что спешка может нанести урон его здоровью, а если начинать с малого, постепенно увеличивая нагрузки, с течением времени он обязательно увидит результат.

Среди моих учеников были также дети с параличом, у которых даже не двигались руки и ноги. Я тренировала их медленно, чтобы не спугнуть и через какое-то время их конечности стали двигаться. Так что, нужно стараться, чтобы твои тренировки приносили людям пользу, а не вред.

- А еще, некоторые люди, чтобы быстрее достигнуть желаемой формы, ходят в зал каждый день. Можно ли так делать или мышцам необходим отдых?

- Смотря каким видом спорта они занимаются. Кардио-программу для сбрасывания веса можно выполнять 5 раз в неделю, а силовую – не чаще трех. Потому что иначе мышцы не успеют восстановиться и человек, который хочет накачаться, наоборот начнет худеть. Поэтому качаться нужно через день, причем работая на разные группы мышц, чтобы до следующей недели они отдохнули, иначе эффекта не будет.

- Как Вы считаете, можно ли получить результат, занимаясь дома самостоятельно, с помощью видеоуроков из Интернета? Или человеку обязательно нужно обращаться к тренеру, который напишет ему индивидуальную программу?

- Вы знаете, сейчас в Интернете столько всего… Кто хочет – открывает свой блог и начинает выкладывать упражнения, иногда даже неправильно их выполняя. Поэтому, если вы не имеете возможности посещать зал, лучше находить видеоролики профессиональных тренеров и заниматься по их программе.

Но все-таки дома нет условий для полноценного фитнеса ввиду отсутствия необходимых тренажеров, которые имеются в зале. У человека могут быть максимум гантели и штанга, поэтому занятия дома подойдут тем, кто уже достиг хорошей физической формы и хочет ее поддерживать, а не тем, кто начинает с нуля.

- А если девушка хочет просто накачать свои ягодицы? Ей хватит приседаний дома?

- В домашних условиях можно придать им форму и рельеф. Но увеличить в размере не получится, потому что для этого нужно задействовать дополнительный вес. Поэтому лучше все-таки записывайтесь в зал, и будет вам счастье (улыбается).

- А как Вы относитесь к спортивному питанию? Одни активно употребляют протеины, а другие выступают против них, говоря, что это химия, к которой возникает привыкание…

- Я не знаю, почему в Азербайджане такое враждебное отношение к протеинам. Это обычная биологическая еда без какой-либо химии, не отличимая от той, которую мы ежедневно потребляем, только в виде порошка.

Если не употреблять спортивное питание, невозможно получить желаемого эффекта. Например, человек поставил себе целью подкачаться. После тренировки в течение часа нужно питать свои мышцы белком, который содержится в мясе. Однако мясо усваивается в организме спустя 2 часа, когда мышцы бывают уже остывшие. А протеин – это тот же белок, разница только в том, что он усваивается в организме через 20 минут, пока мышцы еще способны его принять.

За границей все люди принимают спортивное питание, потому что знают – если мы даем нагрузку на суставы и мышцы, надо их укреплять. Плюс ко всему, существует суточная норма белка, которую невозможно достичь с помощью обычного питания. Мы же не можем через каждый час есть мясо и расширять свой желудок. Поэтому на помощь приходят протеины, аминокислоты БЦАА и другие пищевые добавки, которые совершенно не вредны.

Я не говорю про стероиды и прочую химию, что используют профессиональные спортсмены. Если принимать их, а потом резко бросить, мышцы теряют свой природный баланс и тонус, потому что организм уже привыкает. С протеином такого не происходит.

- Вам больше 30-ти, а Вы так великолепно выглядите. Помимо занятий спортом, Вы как-то поддерживаете свою внешность?

- Спасибо большое (улыбается). На самом деле, сколько бы вы ни занимались спортом, от него не будет результата, если вы неправильно питаетесь, и в вашем организме откладываются токсины. От токсинов кожа может покрыться сыпью, тело – разжиреть, а еще вы рискуете раньше времени постареть. Иными словами, все идет изнутри, поэтому залог хорошей внешности в первую очередь – правильное питание.

- Вы контролируете рацион своих клиентов?

- Если они ко мне записываются на индивидуальные тренировки, то да, если на групповые – естественно, времени на это не хватает.

View this post on Instagram A post shared by Shams Cavadova (@shamscavadova) on Jun 21, 2018 at 2:39pm PDT

- Вы замужем?

- Нет. И у меня никогда не было ярко выраженного желания выйти замуж. Я люблю детей, могу относиться к чужому ребенку как к своему, но не стремлюсь самой завести семью. И совсем не комплексую по этому поводу: будет – хорошо, не будет – значит, не суждено.

Из-за нашего менталитета у нас все привыкли создавать семьи в 18 лет, а засидевшиеся до 25 считаются «эвдя галмыш». К счастью, мои родные не мыслят подобным образом и не торопят меня, несмотря на мой возраст. Наоборот, они всегда говорят: «Когда ты почувствуешь, что готова к этому, выберешь человека и выйдешь за него замуж».

- Думаю, что Вы не испытываете недостатка в поклонниках…

- Все поклонники меня боятся! (смеется) Потому что по работе мне приходится быть строгой, особенно с мужчинами. Иногда бывает, что к тебе записываются только потому, что хотят познакомиться с тобой поближе и начинают вести праздные разговоры вместо того, чтобы тренироваться. Из-за этого приходится проводить черту и держать людей на расстоянии. Если хочешь заниматься – пожалуйста, если у тебя другие цели – ищи другого тренера.

- Наверняка, их привлекают Ваши откровенные фотографии в бикини, которые Вы нередко выставляете в социальных сетях…

- Может быть (улыбается). Кстати говоря, на удивление большинство людей адекватно их воспринимают, но, разумеется, находятся и те, которые считают это бесстыдством. Только я не понимаю одного – почему, когда девушки-бодибилдеры выходят на сцену в купальнике показывать свое тело, это считается нормальным, а фотографии фитнес-тренера на пляже в том же самом купальнике вызывают негативную реакцию?

По большому счету мне неважно мнение общественности. У меня красивое тело и я не стесняюсь его показывать. Я уверена в результате своей работы и являюсь ходячим примером того, чего можно добиться с помощью фитнеса. И знаете – после публикации подобных фотографий ко мне стало обращаться и записываться гораздо больше людей.

- А Вы считаете себя «фитоняшкой», как модно сейчас говорить?

- Нет, я к ним не отношусь (улыбается). «Фитоняшки» – это девушки, которые постоянно пытаются набрать мышечную массу. А я всю жизнь занималась спортом, но никогда не хотела быть перекаченной. Мне достаточно просто держать себя в форме и заниматься любимым делом.

- Спасибо за интересную беседу!

Лейла Мамедова