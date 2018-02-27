Фирдовси Умудов: «Ребята не могут справляться с чувствами в поединках с армянами»

Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялось мероприятие, посвященное успешным выступлениям сборной Азербайджана по дзюдо и борьбе на Гран-при в Дюссельдорфе и международным турнире в Киеве соответственно.

Как передает 1news.az, глава спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров поздравил спортсменов с триумфальным выступлением на международных соревнованиях в Германии и Украины. Он вновь повторил, что Азербайджан славится во всем мире как спортивная страна.

Мансуров отметил, что 2018 год является важным годом. В этом году состоится Юношеские Олимпийские Игры, которые очень важны для воспитания и подготовки юных спортсменов, которые в дальнейшем будут представлять нашу страну на взрослом уровне.

Первый вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудов также поблагодарил руководство Министерство молодежи и спорта за оказанное внимание. Он сказал, что впереди борцов ждут серьезные соревнования – чемпионаты мира и Европы, в которых общественность ждет высоких наград от борцов, и они, в свою очередь, всегда стараются радовать азербайджанский народ медалями в турнирах.

Умудов выразил уверенность, что в предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в России, наша команда сможет достойно выступить и сможет повторить результат прошедшего турнира в Киеве, а также поздравил дзюдоиста Рустама Оруджева, завоевавшего серебряную медаль Гран-при Дюссельдорфа.

Первый вице-президент, отвечая на вопрос про Тогрула Аскерова, рассказал, что Олимпийский чемпион был прооперирован в Турции и теперь тренируется вместе с командой. В апреле у него закончится срок дисквалификации, и в мае он уже сможет принять участие в турнирах.

Говоря о поединках с армянами, Умудов не стал скрывать особую мотивацию в этих встречах: «Ребята помнят все события, всегда держат в уме, когда встречаются с армянскими борцами. Азербайджанская кровь берет верх в этих поединках. Спорт и политику нельзя смешивать, но с чувствами невозможно справляться».

Далее главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Шабан Донат рассказал о турнире в Киеве и отметил мужество наших спортсменов.

Трехкратный чемпион мира, призер Олимпийских Игр Гаджи Алиев, комментируя предстоящий чемпионат Европы, также выразил надежду, что сборная Азербайджана сможет показать высокий результат.

Мурад Ахундов