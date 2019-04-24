Финские синоптики поделились опытом с азербайджанскими коллегами – ФОТО

Специалистами Финского метеорологического института (ФМИ) был проведен тренинг в ​Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Как заявила 1news.az руководитель глава пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, целью тренинга является повышение эффективности работы национальной службы прогнозирования погоды посредством изучения ​международной практики, с дальнейшим применением ее в ходе оптимизации и модернизации системы прогнозирования.

Директор экспертной службы ФМИ Гарри Пиетарила предоставил специалистам Департамента подробную информацию о системах радиолокационного наблюдения в Финляндии, методах прогнозирования, принципах работы системы раннего предупреждения и проектах, осуществляемых в разных странах.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с возможностью дальнейшего сотрудничества в области подготовки квалифицированных кадров при поддержке специалистов ФМИ.

Отметим, что Финский метеорологический институт является одним из ведущих мировых метеорологических служб и занимается разработкой и внедрением цифровых прогностических моделей и инновационных технологий.

Тимур Рзаев