Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью «Финансовая безопасность – один из ключевых приоритетов экономической политики Китая».

Приводим к сведению читателей данный материал без изменений:

«Комитет по финансовой стабильности и развитию при Госсовете КНР начал свою работу 8 ноября 2017 года. Решение о его создании было принято на пятом Национальном совещании по финансовым вопросам в июле текущего года. Такого рода мероприятия проходят в Китае один раз в пять лет, начиная с 1997 года, и предполагают обсуждение приоритетов развития финансовой системы страны на следующую пятилетку. Ключевыми задачами на июльском совещании были названы улучшение обслуживания потребностей реальной экономики, предотвращение финансовых рисков и углубление финансовых реформ, а одним из механизмов их достижения – формирование нового органа финансового регулирования.

Ранее, в апреле 2017 года, председатель КНР Си Цзиньпин обозначил финансовую безопасность в качестве приоритетного направления экономической политики Китая, подчеркнув, что она является важной составляющей национальной безопасности страны и основой устойчивого развития экономики. В дальнейшем, в том числе и на XIX съезде КПК, вопросам совершенствования финансового контроля и предотвращения возникновения системных финансовых рисков уделялось повышенное внимание. Это свидетельствует о том, что тема финансовой уязвимости экономики, особенно в условиях ее дальнейшего открытия для иностранных инвесторов, находится в числе наиболее значимых для руководства КНР.

Одним из подходов, реализуемых в настоящее время Пекином, выступает институциональная реформа. До сих пор Китай использовал систему раздельного финансового регулирования. Вплоть до настоящего времени она состояла из Народного банка Китая (НБК), выполняющего функции центрального банка страны, а также трех комиссий: по регулированию рынка ценных бумаг, страхования и банковской деятельности. Кроме того, важными участниками национальной финансовой системы выступали Министерство финансов и Государственное управление валютного контроля. Все они функционировали относительно независимо друг от друга, что придавало системе фрагментированный характер, создавало пробелы в некоторых областях регулирования и позволяло участникам финансового рынка осуществлять различные операции вне сферы надзора. Запутанная система управления финансовым рынком с учетом все более размытых границ разных видов деятельности в этой сфере не только усложнила осуществление эффективного надзора быстро растущей финансовой системы КНР, но и увеличила риски нарастания ее нестабильности. Особую актуальность проблеме повышения эффективности надзора придавала проводимая Китаем финансовая либерализация и связанное с ней увеличение внешнего воздействия на относительно закрытый до сих пор финансовый рынок страны.

Новый Межведомственный комитет призван устранить существующие недостатки и пробелы в финансовом регулировании, а также содействовать формированию условий для поддержания макрофинансовой стабильности на долгосрочной основе. Его возглавил вице-премьер Госсовета КНР Ма Кай (четвертый по рангу из ныне действующих). Столь высокий уровень руководителя существенно повышает статус нового органа по сравнению с другими структурами финансового блока правительства, возглавляемыми чиновниками министерского уровня. При этом с целью избежать регулятивного разрыва в финансовой сфере ранее действующие комиссии сохраняются, оставаясь, как и НБК, подотчетными Госсовету. Как ожидается, НБК и три комиссии будут назначать по одному представителю в новый Комитет для координации работы всех структур, отвечающих за стабильность финансовой системы Китая.

На первом заседании был озвучен достаточно широкий спектр консультативных и регулирующих функций, закрепленных за Комитетом, что, однако, не позволяет расценивать его как новый финансовый суперрегулятор. Скорее, он будет отвечать за координацию надзора между финансовыми регуляторами, обеспечение финансовой стабильности китайской экономики и защиту ее безопасности в финансовой сфере. В его полномочия входит подготовка стратегических планов профильных реформ для Госсовета КНР и механизмов, направленных на повышение эффективности обслуживания финансовым сектором потребностей реальной экономики. Предполагается, что Комитет будет изучать международный опыт в области управления и предотвращения системных финансовых рисков и разрабатывать собственные меры с учетом особенностей китайского рынка. Кроме того, среди его задач обозначены анализ международной и внутренней финансовой ситуации, координация денежно-кредитной политики, а также соответствующих вопросов налогово-бюджетной и промышленной политики. Новый орган также займется формированием руководящих принципов местной финансовой реформы и вопросами регулирования финансов на региональном уровне.

Ожидается, что в практическом плане Комитет сосредоточит усилия на консолидации регулирования финансовой отрасли Китая в целом, уделяя повышенное внимание контролю ситуации и предотвращению рисков по ключевым направлениям. Речь идет о сокращении масштабов теневого банковского бизнеса, усилении надзора за компаниями по управлению капиталом и крупными частными структурами, получившими лицензии на оказание финансовых услуг, а также об ужесточении требований к лицензированию для компаний, оказывающих финансовые интернет-услуги.

Создание Комитета знаменует собой первый шаг в направлении создания комплексной системы финансового регулирования в Китае, призванной закрыть до сих пор существующие законодательные и нормативные бреши для неподназорных финансовых операций на внутреннем рынке страны. Вместе с тем, Комитет не является самостоятельным органом, а представляется в значительной мере как некая координационно-бюрократическая структура в рамках Госсовета КНР. Пока не ясно, удастся ли новому органу эффективно консолидировать финансовое регулирование в масштабах страны с учетом возможного усиления конфликта интересов между отдельными регуляторами. Тем не менее уже сейчас можно говорить о том, что в условиях расширения масштабов (40 трлн. дол. США) и сложности финансового рынка, постепенного роста его открытости, Китай стремится реализовать всеобъемлющий подход к управлению этой важнейшей частью национальной экономики».

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