Филипп Экозьянц о том, почему Великая Армения не имеет никакого отношения к современным армянам

Общественный деятель, историк, литератор и блогер армянского происхождения Филипп Экозьянц в очередной раз попытался открыть глаза армянскому народу по поводу их прошлого.

Как сообщает 1news.az, своими мнениями насчет параллелей между понятием Армения и армянский народ Ф. Экозьянц поделился посредством видео-монолога в Youtube.

«Братья армяне, когда вы читаете о Великой Армении, Малой Армении, Высокой Армении, просто об Армении, которая упоминается в документах, касающихся первого тысячелетия до нашей эры, первого тысячелетия нашей эры, раннего средневековья...Сейчас не будем об этом обсуждать достоверные ли это произведения, или они были написаны позже, не важно. Допустим, что они достоверные. Но вы поймите, вы читаете о земле. Вы читаете не о себе. Там про вас, про предков ваших, наших, и вообще про каких-то предков нет ничего. Я вам показал Птолемея, которого вы очень любите приводить в качестве примера, доказательства того, что вот мол «о нас говорил Птолемей во втором веке нашей эры. А ты говоришь, нас не было». Ну, я же вам показал, я показал, что он говорил», - отмечает блогер.

На фото: Филипп Экозьянц

По словам Филиппа, он описывал Великую Армению и перечислил народы, которые там жили, и города.

«И среди этих народов не было ни армян, ни хаев, ничего такого даже близко по звучанию. Понимаете, не о нас писали эти древние, или якобы древние, не важно. Не о нас они писали, они писали о земле. Вот если бы мы с вами были горами, холмами, овражками какими-нибудь, то тогда можно было бы сказать, что да мы потомки Великой Армении. Но мы народ, люди. И для того, чтобы найти своих предков, нужно найти описание народа. А вы просто думаете, что это само собой разумеется, раз про Армению писали, значит, был армянский народ. Но нет, это было просто название земли. И упоминание о народе, который как-то бы отличался от других народов образом жизни, у него бы были какие-то культурно-языковые границы. Таких описаний нет», - продолжает историк.

Ф.Экозьянц подчеркивает, что первые упоминания об армянском народе появляются только аж в XVII веке нашей эры.

«300-350 лет назад. Но, может быть какие-то тексты латинские, которые, я не добрался до них, остались непереведенными на французский, немецкий, английский языки, в которых есть описание в XVI веке. Возможно. Именно описание народа. Но я не нашел. Если вы найдете, то я буду счастлив. Вы найдете и покажете, вот смотрите Филипп, вот описание нашего народа XVI века. А если найдете XV-го то это будет чудо. Запомните, если вы найдете описание армянского народа, которое было сделано в XV веке нашей эры – это будет чудо, это будет глобальное историческое открытие. Поймите это, пожалуйста. Нам нужно наше реальное прошлое. Нам нужно понять кто мы как люди. Ни как те, чье название совпадает с названием какой-то древней земли, а просто как люди, как народ. Вот если мы поймем это, то многие вопросы мы сможем решить. А сейчас только головой об стенку можем биться. Всего доброго. Дай Бог всем здоровья!», - резюмирует общественный деятель.

1news.az