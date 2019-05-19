Фикрет Садыхов: Визит Президента Ильхама Алиева в Брюссель вновь показал, какое большое значение имеет Азербайджан для Европы

На днях Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил визит в Брюссель (Бельгия), где встретился с президентом ЕС Дональдом Туском, который на ней оценил Азербайджан как надежного, значимого и ответственного партнера ЕС, отметив позитивную роль нашей страны в регионе.

Визит главы государства вновь показал, что между Азербайджаном и Евросоюзом есть эффективные и взаимовыгодные связи. Отдельно стоит отметить выступление Президента Азербайджана на ужине, организованном в честь глав государств и правительств стран «Восточного партнерства». Выступая на ужине, данном от имени Дональда Туска в честь глав государств и правительств стран «Восточного партнерства», Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан является одной из самых активных стран, участвующих в программе «Восточное партнерство».

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан поддерживает тесные связи со странами-членами Европейского союза. А связи Азербайджана с девятью странами-членами Европейского союза носят характер стратегического партнерства. Ильхам Алиев также констатировал, что Европейский союз является основным торговым партнером Азербайджана и государства-члены организации выступают в качестве ведущих инвесторов в нашей стране.

В то же время Президент Азербайджана с сожалением отметил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном, являющимися участниками программы «Восточное партнерство», до сих пор не решен. Глава государства подчеркнул, что 20 процентов азербайджанских земель оккупированы Арменией, более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами, и этот конфликт продолжается уже более 25 лет. Президент Ильхам Алиев отметил, что конфликт должен быть урегулирован только в соответствии с нормами и принципами международного права, на основе резолюций Совета Безопасности ООН, в рамках территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в документе «Приоритеты партнерства», парафированном в прошлом году в Брюсселе между Азербайджаном и Европейским союзом, также еще раз выражена поддержка территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.

Комментируя визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель, политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов заявил 1news.az, что он еще раз наглядно доказал – Азербайджан взял курс на евроинтеграцию.

«Наша страна строит свои отношения с Евросоюзом на основе взаимных интересов. В подтверждение достаточно лишь сказать, что у нас стабильно увеличивающийся товарооборот с ЕС. Азербайджан активно и продуктивно сотрудничает со странами ЕС, причем со многими это сотрудничество носит стратегический характер. Кроме того, Азербайджан эффективно участвует и в программе «Восточное партнерство».

Мы высоко ценим оценку ЕС, полностью поддерживающего территориальную целостность Азербайджана. Но в то же время официальный Баку хотел бы большей поддержки в плане оказания давления на Армению с целью выполнения различных международных решений, в том числе выполнения четырех резолюций ООН по немедленному освобождению Арменией оккупированных территорий Азербайджана и выводу войск. Это подчеркнул и президент Ильхам Алиев во время визита.

Особо хочу отметить, что Азербайджан вносит большой и важный вклад в энергобезопасность Европы, наша страна имеет большое значение для ЕС. При этом в энергетических проектах, реализуемых по инициативе и с участием нашей страны, интересы всех стран-производителей, транзитеров и потребителей полноценно защищаются, и в ЕС хорошо понимают это. Кроме того, наша страна играет важную роль в реализации транспортного коридора Восток-Запад, в числе прочего тем самым успешно сотрудничая с Европейским союзом и в транспортном секторе.

В то же время есть и некоторые вопросы. В частности, Азербайджан отказался от подписания итоговой декларации по «Восточному партнерству», так как счел этот документ недостаточно подготовленным, в нем был выдвинут ряд безосновательных требований. На мероприятии изначально планировалось озвучивание совместной итоговой декларации, состоящей из тезисов. Но затем, с учетом мнения всех стран-участниц, было решено принять итоговый документ от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности госпожи Могерини.

В завершение же хочу подчеркнуть, что политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, служит национальным интересам Азербайджана, а также укреплению его позиций в мире. В этом смысле визит Президента Ильхама Алиева в Брюссель и его встреча с Дональдом Туском имеют большое значение для развития и укрепления двусторонних партнерских отношений ЕС-Азербайджан, что очень важно на нынешнем этапе», - подчеркнул Фикрет Садыхов.

Тимур Рзаев