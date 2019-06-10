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«Гейдар Алиев даровал азербайджанскому народу сегодняшнюю стабильность и спокойствие»

Сегодня в 16:33 ~ 5 минут на чтение 274
«Гейдар Алиев даровал азербайджанскому народу сегодняшнюю стабильность и спокойствие»

День национального спасения, история которого берет свое начало с 15 июня 1993 года, связана с возвращением Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном, что стало подлинным спасением страны.

На тот момент в Азербайджане наблюдался острый кризис власти -  в стране шла борьба за руководство между отдельными лицами и группировками.

Кризис в экономике, политике и других сферах стал серьезным испытанием. В такое трудное время из-за некомпетентности, непрофессионализма пришедшего к власти Народного фронта страна оказалась перед угрозой гражданской войны и распада.

И в этот сложный период по настойчивому требованию народа 9 июня 1993 года Гейдар Алиев прибыл в Баку.

15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. 3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран Президентом Азербайджанской Республики. С этого момента в истории Азербайджана начался очередной успешный этап развития, продолжающийся по сей день.

Благодаря самоотверженной деятельности Гейдара Алиева на высоком посту во имя возрождения и счастливого будущего своего народа была заложена основа сильного государства, национального возрождения, социального процветания и духовного подъема Азербайджана. День национального спасения отражает справедливую и объективную оценку, данную  азербайджанским народом исторической миссии Гейдара Алиева.

Об исторической миссии великого лидера Гейдара Алиева в возрождении Азербайджана, укреплении государственности и экономической мощи страны 1news.az рассказал политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

«Гейдар Алиев пришел к власти в период сложной общественно-политической ситуации, сложившейся в Азербайджане в июне 1993 года, которая могла привести к гражданской войне.

Реальность заключалась  в том, что страна разваливалась - дислоцированная в то время в Гяндже воинская часть №709 отказалась подчиняться Министерству обороны. Для подавления мятежа правительство отправило в Гянджу войска. Однако в результате неумелой политики руководства страны масштаб мятежа увеличился и достиг неуправляемого уровня. Мятежные военные соединения двинулись из Гянджи на столицу, возглавлявшие мятеж требовали смены власти.

На юге начался мятеж во главе с сепаратистом Аликрамом Гумбатовым, который провозгласил о создании т.н. «Талыш-Муганской автономной республики», из Гянджи в направлении Баку шла бригада, которая напугала власть, в конечном итоге разбежавшуюся по разным углам. На севере страны тоже возникла напряженность в связи с радикальными силами движения «Садвал», -  сказал Ф.Садыхов.

По сути, подчеркнул он, страна находилась на грани распада: «Нужна была сильная и харизматическая личность, которая могла  бы стабилизировать общество, найти точки соприкосновения с различными политическими силами, сформировать органы государственной власти и установить конкретные реальные двусторонние и многосторонние взаимоотношения с мировым сообществом».

Это была важная задача, стоящая перед пришедшим к власти Гейдаром Алиевым, и события, которые развивались в последующее время, подтвердили необходимость прихода к власти такого человека, как он, с его опытом, знаниями, умением предвидеть и просчитывать свои шаги на ближайшую и более отдаленную перспективы, добавил эксперт.

«Началось  формирование органов дипломатической службы, расширилась сеть наших дипломатических представительств за рубежом, мы укрепили свои позиции в  международных структурах, наш голос стал слышен с трибун различных международных площадок.

Конечно, в этот момент необходимо было подписывать документ о приостановлении огня в нагорно-карабахском конфликте, который был кровоточащей раной, требующей срочного вмешательства и государственного подхода», - сказал Ф.Садыхов.  

«По сути, был взят курс на стабилизацию, укрепление взаимоотношений с соседями, которые были  очень натянутыми в последний период  - до 1993 года, я имею в виду Россию и Иран. Были определены конкретные этапы сотрудничества, подписаны многочисленные договоры и соглашения», - сказал Ф.Садыхов.

Политолог подчеркнул, что еще одним важным достижением Гейдара Алиева является подписание «Контракта века», который привлек  в страну огромное число инвесторов, крупные зарубежные нефтяные компании.

«Азербайджан стал интересен в геополитическом плане, к стране повысились интерес и внимание со стороны многих важных геополитических игроков.

«Контракт века» является важным, я бы сказал эпохальным, документом, который открыл яркую страницу в истории Азербайджана, став серьезным предопределяющим этапом в энергетической стратегии нашей страны.

Не ошибусь, если скажу, что многочисленные договоры и соглашения, которые последовали после подписания «Контракта века», укрепили развитие отношений  с западным миром, что последовательно перешло в  стратегическое сотрудничество. Благодаря гибкой концепции Гейдара Алиева построения отношений с глобальными игроками Азербайджан обрел статус ключевого игрока региона», - отметил эксперт.

В целом, начальный период руководства Гейдара Алиева государством способствовал стабилизации ситуации и внутри самой страны, и на международной арене.

«Гейдар Алиев даровал азербайджанскому народу сегодняшнюю стабильность и спокойствие», - заключил Фикрет Садыхов.

С.А., Э.Т.

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