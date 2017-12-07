FIA утвердила календарь Формулы-1 на 2018 год

FIA на заседании в Париже утвердила окончательную версию календаря Формулы-1 на 2018 год.

Сезон стартует 25 марта в Мельбурне и завершится 25 ноября – в Абу-Даби. Отметим, что впервые чемпионат Формулы-1 будет состоять из 21 этапа. 25 марта – Австралия (Мельбурн)

8 апреля – Бахрейн (Сахир)

15 апреля – Китай (Шанхай)

29 апреля – Азербайджан (Баку)

13 мая – Испания (Барселона)

27 мая – Монако (Монте-Карло)

10 июня – Канада (Монреаль)

24 июня – Франция (Поль-Рикар)

1 июля – Австрия (Шпильберг)

8 июля – Великобритания (Сильверстоун)

22 июля – Германия (Хоккенхайм)

29 июля – Венгрия (Будапешт)

26 августа – Бельгия (Спа-Франкоршам)

2 сентября – Италия (Монца)

16 сентября – Сингапур (Марина-Бэй)

30 сентября – Россия (Сочи)

7 октября – Япония (Сузука)

21 октября – США (Остин)*

28 октября – Мексика (Мехико)

11 ноября – Бразилия (Сан-Паулу)

25 ноября – Абу-Даби (Яс-Марина) Фарида Расулова