FIA утвердила календарь Формулы-1 на 2018 год

Сезон стартует 25 марта в Мельбурне и завершится 25 ноября – в Абу-Даби.
Отметим, что впервые чемпионат Формулы-1 будет состоять из 21 этапа.
25 марта – Австралия (Мельбурн)
8 апреля – Бахрейн (Сахир)
15 апреля – Китай (Шанхай)
29 апреля – Азербайджан (Баку)
13 мая – Испания (Барселона)
27 мая – Монако (Монте-Карло)
10 июня – Канада (Монреаль)
24 июня – Франция (Поль-Рикар)
1 июля – Австрия (Шпильберг)
8 июля – Великобритания (Сильверстоун)
22 июля – Германия (Хоккенхайм)
29 июля – Венгрия (Будапешт)
26 августа – Бельгия (Спа-Франкоршам)
2 сентября – Италия (Монца)
16 сентября – Сингапур (Марина-Бэй)
30 сентября – Россия (Сочи)
7 октября – Япония (Сузука)
21 октября – США (Остин)*
28 октября – Мексика (Мехико)
11 ноября – Бразилия (Сан-Паулу)
25 ноября – Абу-Даби (Яс-Марина)
Фарида Расулова