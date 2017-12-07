Феттеля простили за плохое поведение в Баку

Президент ФИА Жан Тодт отметил, что простил пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля за эмоциональное поведение во время Гран-при Азербайджана

«Я очень терпеливый человек, – передает 1news.az со ссылкой на «СЭ» слова Тодта. – Оцениваю поведение пилотов, принимая во внимание их эмоции, когда они находятся в кокпите. Сам сталкивался с подобными ситуациями с Михаэлем Шумахером. Помните Херес 1997 года или Монако 2006 года, когда Михаэль совершал глупости? У всех людей свои недостатки. Когда они признают, что совершили ошибку, их следует прощать».

Напомним, что Феттель в режиме машины безопасности стукнул «Мерседес» Льюиса Хэмилтона нарочно, посчитав, что тот сильно замедлился.

Мурад Ахундов