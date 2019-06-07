Фестиваль «Жара» получил премию Fashion People Awards 2019 – ФОТО

В Москве в концертном зале Vegas City Hall состоялось громкое светское событие этого лета — церемония вручения ежегодной российской премии Fashion People Awards 2019.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «СтарХит», одна из самых современных площадок столицы России в один вечер собрала рекордное количество представителей российского шоу-бизнеса.

За премию боролись более 100 номинантов из числа известных персон российского шоу-бизнеса, fashion-индустрии, спорта, искусства и деловой сферы.

Международный музыкальный фестиваль «Жара» получил премию Fashion People Awards 2019 в номинации «Фестиваль года» - премия была вручена одному из организаторов этого грандиозного музыкального события – народному артисту Азербайджана EMIN’у.

Отметим, что в 2019 году фестиваль «Жара» пройдет в Баку в четвертый раз – с его обновленной фестивальной программой можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

В.Ф, Г.Р.