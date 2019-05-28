Фестиваль рукоделия в помощь маленькой Тэе  Мамедовой - ФОТО

Год назад 1news.az опубликовал «Призыв о помощи» пятилетней Тэе.

У девочки – бета-талассемия. Лечение малышки в Центре талассемии совершенно бесплатно, но девочке необходима операция по трансплантации костного мозга. И хотя донора семье искать не нужно (им будет младший брат Тэи - Камиль), сумма самой операции для семьи оказалась неподъемной. По словам матери Тэи, операцию будут проводить в Международном центре трансплантации для талассемии и серповидно-клеточной анемии при Средиземноморском институте гематологии в Риме. Возглавляет его наш соотечественник - доктор медицинских наук Джавид Газиев. Стоимость лечения составляет 128 тысяч евро на саму трансплантацию плюс 20 тысяч евро на расходы, связанные с реабилитацией, что в итоге составляет 148 000 евро. На сегодняшний день удалось собрать 61 174 евро.

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Для того чтобы собрать недостающую сумму, родители Тэи делают все возможное. Один из способов сбора средств – проведение благотворительных ярмарок. Очередной Фестиваль рукоделия в помощь Тэе Мамедовой состоится в ближайшее время - 1 и 2 июня в Landmark.

Ярмарка будет проходить с 11.00 до 19.30 в зале Rotunda Hall.

Адрес: ул.Низами, 90А.

На Фестивале рукоделия можно не только приобрести интересные работы талантливых мастеров, но и побаловать себя вкусными десертами и зарядиться приятной дружелюбной атмосферой. Все средства, собранные на фестивале, пойдут на лечение Тэи Мамедовой.

Натали Александрова, Э.Т.