«Феррари» обязана побеждать, или Почему бакинская гонка может стать переломной

«Мерседес» стал первой командой, которая впервые за 27 лет в трех первых гонках сезона оформила победный дубль. В Австралии неожиданно победил Боттас, в Бахрейне и Китае – Хэмилтон.

Очевидно, что «Мерседес» - явный фаворит сезона, как бы ни превозносили «Феррари» в преддверии старта сезона и каким бы преимуществом на прямых он не обладал.

Да, можно говорить о несчастном случае в Бахрейне, когда новичок Скудерии Шарль Леклер должен был побеждать, но неожиданная поломка в болиде стоила ему первого триумфа в карьере.

Но в том-то и все дело, что у «Феррари» обнаруживались проблемы на каждом из трех прошедших Гран-при, а «Мерседес» в это же время продолжает наращивать мощь. Если после предсезонных тестов в Барселоне казалось, что «Феррари» - фаворит, кто может сказать то же самое в преддверии Гран-при Азербайджана?

Итальянский журналист Франко Нуньес, к примеру, считает, что «Феррари» уступает «Мерседесу» в гонке обновлений.

«Высокая скорость «Феррари» на прямых оказалась следствием не супермотора, а недостатка аэродинамики. SF90 практически не изменился после тестов в Барселоне, в то время как «Мерседес» постоянно эволюционирует», - считает он.

Между тем, как стало известно ранее, «Феррари» привезла в Баку обновления. Изначально планировалось, что обновления будут готовы к следующей гонке в Барселоне, но провальный старт заставил Скудерию поторопиться. Возможно, это паника?

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто надеется, что тщательная подготовка к гонке в столице Азербайджана поможет команде переломить ситуацию в чемпионате.

«Мы привезли в Баку обновления, которые станут первым шагом развития SF90. Быть позади на протяжении трех гонок – это, определенно, не то, чего мы хотели. Этот Гран-при – важный момент для нас. Мы очень хорошо подготовились к нему и проанализировали все данные. Также мы рассмотрели те области, где возможны улучшения и адаптация к трассе по части настроек и работы с силовой установкой», – заявил Бинотто.

Отставание «Феррари» в личном зачете и Кубке конструкторов после трех гонок, действительно, шокируюет. Феттель с Леклером пропустили вперед не только пилотов «Мерседеса», но и Макса Ферстаппена. Феттель отстает от лидера Хэмилтона на 31 очко, а «Феррари» от «Мерседеса» - аж на 57.

Но бакинская гонка одна из самых непредсказуемых в календаре. За три года ни один гонщик не смог дважды выиграть гонку или взять поул. В 2016-м лучшим был Нико Росберг. В 2017-м поул взял Хэмилтон, но гонку выиграл Риккардо. В прошлом году лучшим в квалификации был Феттель, но победа досталась действующему чемпиону мира Хэмилтону. Кроме того, мы помним, что за последние годы лишь в Баку на подиум поднимаются пилоты не из команд «большой тройки» - «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл». В 2016 и 2018 годах третье место взял Серхио Перес «Форс Индия», а в 2017-м первого подиума в карьере добился Ленс Стролл. Просто фантастика.

Возможно, стоит обратить внимание на новичка «Феррари» Шарля Леклера. Он уже побеждал в Баку в рамках «Формулы-2» в 2017 году. В прошлом же году, будучи пилотом «Заубера», стал шестым. Этот год монегаск начал даже лучше своего именитого напарника, но невезение в Бахрейне не позволило ему одержать первую победу в карьере.

Вероятно, фортуна вернет должок Вальттери Боттасу, который в прошлом году уверенно шел к победе, но получил обидный прокол шины за несколько кругов до финиша. Для финна этот год может оказаться последним в составе «Мерседеса». Поэтому каждая гонка для Боттаса равноценна битве за выживание и право находиться за рулем лучшей команды последних лет.

Вне зависимости от предпочтений, каждый фанат «Формулы-1» ждет от SOCAR Гран-при Азербайджана увлекательной, захватывающей и непредсказуемой гонки. Бакинская гонка оказывалась лучшей последние два года, и зритель уже привык, что в столице Азербайджана его ждет очередное шоу.

Теймур Максутов