Фернанду Сантуш: в финале Лиги наций будет потрясающая игра

В финале Лиги наций УЕФА сборная Португалии на поле стадиона "Драгау" в Порту сыграет с командой Голландии.

Главный тренер португальской национальной команды Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы в финале. Поэтому, как бы ни устали игроки, одного этого достаточно для надлежащей мотивации, – приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА. – Выступать дома и чувствовать поддержку своих болельщиков – это будет потрясающая игра. Мы хотим принести радость португальцам".

В полуфинале турнира португальцы благодаря хет-трику Криштиану Роналдуобыграли команду Швейцарии (3:1), а голландцы переиграли англичан (3:1) не без помощи экс-игрока "Спартака" Квинси Промеса.

Напомним, матч Португалия – Голландия состоится в воскресенье, 9 июня и начнется в 21:25 по московскому времени.

Vesti.ru