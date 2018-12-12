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Фекалии, выброшенные из окна в Баку, разбили вдребезги подпресс нового автомобиля - ВИДЕО

Сегодня в 16:04 ~ 1 минута на чтение 5977
Фекалии, выброшенные из окна в Баку, разбили вдребезги подпресс нового автомобиля - ВИДЕО

Курьезный случай произошел в одном из дворов столицы. Из окна многоэтажного дома выбросили полный фекалий и песка целлофановый пакет, который разбил подпресс автомобиля.

Как сообщил сам водитель, снявший повреждение на телефон, инцидент произошел в Насиминском районе на улице Джавадхана, 31.

Он указал, что целлофановый пакет выбросили через пару часов после того, как он оставил новый автомобиль марки Chevrolet Malibu во дворе дома.

Собственник автомобиля говорит, что стекло автомобиля очень прочное, однако, несмотря на это, оно не выдержало удара.

«Если бы этот пакет упал на голову прохожего или ребенка, то убил бы на месте. Это сделал какой-то зверь, по-другому охарактеризовать данный поступок я не могу», - сказал он.

Кем это было сделано, не известно.

А.А.

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