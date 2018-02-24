1news.az
Спорт
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Федерация волейбола Азербайджана провела отчетную конференцию

Сегодня в 15:13 меньше минуты на чтение 50
Федерация волейбола Азербайджана провела отчетную конференцию
Сегодня в волейбольном комплексе «Азерйол» прошла отчетная конференция Федерации волейбола Азербайджана (AVF).

В мероприятии приняли участие спортсмены, представители волейбольной общественности и почётные гости.

Перед собравшимися с речью выступили: советник президента AVF Абульфас Гусейнов, вице-президент AVF по финансовым вопросам Василя Абулова, вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде и президент Федерации волейбола Азербайджана Джавид Гурбанов.

Ответственные лица Федерации подвели итоги за 2016-2017 годы.

Ф.Р.

50

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Спорт

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net