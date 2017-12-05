1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Фазиль Мамедов освобожден с должности министра налогов Азербайджана

Сегодня в 16:41 ~ 1 минута на чтение 4051
Фазиль Мамедов освобожден с должности министра налогов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение об освобождении Фазиля Мамедова с поста министра налогов.

«Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики , постановляю: освободить Фазиля Асад оглу Мамедова с должности министра налогов Азербайджанской Республики», - говорится в распоряжении, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР.  

Еще одним распоряжением глава государства назначил на пост министра налогов Микаила Джаббарова, являвшегося до сегодняшнего дня министром образования страны.

Ялчин Алиев

4 051

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net