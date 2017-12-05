Фазиль Мамедов освобожден с должности министра налогов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение об освобождении Фазиля Мамедова с поста министра налогов.

«Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики , постановляю: освободить Фазиля Асад оглу Мамедова с должности министра налогов Азербайджанской Республики», - говорится в распоряжении, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР.

Еще одним распоряжением глава государства назначил на пост министра налогов Микаила Джаббарова, являвшегося до сегодняшнего дня министром образования страны.

Ялчин Алиев