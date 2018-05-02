«Арабский турист, размахивая 50-долларовой купюрой, подходил к женщинам в центре города»

В среду, 2 мая, проходит совместное заседание парламентских комитетов по правам человека и по правовой политике и государственному строительству.

Как сообщает 1news.az, на заседании обсуждается ежегодный отчет Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2017 год.

Выступивший на заседании депутат Фазаил Агамалы указал, что сам лично был свидетелем того, как один арабский турист, размахивая 50-долларовой купюрой, подходил к прохожим женщинам в центре города.

«На вопрос, почему ты так делаешь, ответил, что хочу разменять деньги», - сказал депутат, указав, что араб вовсе не для этого подходил к женщинам, потому что если бы он хотел поменять деньги, то мог подойти к мужчинам.

Ф.Агамалы указал, что необходимо пресекать подобные выходки иностранцев.

«Посмотрите, что позволяют себе арабы в центре города. В рамках закона необходимо все это пресекать. Необходимо серьезно отнестись к этому вопросу, чтобы туристы не демонстрировали здесь свою невоспитанность», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.