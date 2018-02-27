Фаттах Гейдаров вновь избран председателем Совета акасакалов Азербайджана - ФОТО

27 февраля начал работу VII cъезд Света аксакалов Азербайджана.

В работе съезда принимают участие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса.

Председатель Совета, депутат Милли Меджлиса Фаттах Гейдаров сообщил, что регистрацию прошли 198 из 203 делегатов.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева, а также членов Совета, скончавшихся в период после VI съезда, наших сынов и дочерей, ставших шехидами во имя территориальной целостности страны.

После избрания рабочих органов съезда была утверждена повестка дня, заслушан отчетный доклад.

Выступивший на съезде заместитель заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Арастун Мехдиев отметил, что Совет аксакалов непосредственно принимает участие в общественно-политической жизни страны. Аксакалы воспитывают молодежь в духе патриотизма, указывают им путь. Неслучайно, что Совет аксакалов как структура была создана в то время, когда в Азербайджане царила напряженная ситуация. Великий лидер Гейдар Алиев относился к аксакалам с особым уважением, опирался на них. Азербайджанские аксакалы сыграли большую роль в установлении общественно-политической стабильности в нашей стране. Азербайджанские аксакалы и сегодня играют важную роль в жизни нашей страны. Они активно участвуют в общественно-политической, научной, культурной жизни нашей страны. Президент Ильхам Алиев соответствующими распоряжениями наградил членов Совета за их заслуги.

Арастун Мехдиев выразил уверенность в том, что азербайджанские аксакалы и впредь успешно продолжат свою деятельность в общественно-политической жизни нашей страны.

Президент Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), академик Акиф Ализаде, председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, заместитель Республиканской организации ветеранов, полковник запаса Джалил Халилов, председатель Молодежной организации Партии «Ени Азербайджан» Сеймур Оруджов, председатель Совета аксакалов Нахчыванской Автономной Республики Мамед Мамедов, председатель Совета аксакалов города Гянджа Халид Гурбанов и другие выступившие отметили, что сегодня в Азербайджане созданы все условия для обеспечения общественно-политической активности аксакалов. Особенно велика их роль в воспитании молодого поколения.

В выступлениях была высоко оценена пятилетняя деятельность Совета аксакалов. Было отмечено, что Совет внимательно относится к общественно-политическим событиям, принимает активное участие в этих процессах.

Затем были избраны руководящие органы Совета.

Фаттах Гейдаров путем открытого голосования был переизбран председателем Совета аксакалов Азербайджана.

Затем была зачитана резолюция съезда.

На этом VII съезд Совета аксакалов Азербайджана завершил работу.

АЗЕРТАДЖ