Фариду Мансурову грозит еще один суд: Лала Ниязова и Елена Симакина опровергают обвинения

Вчера мы опубликовали материал об обвинениях в адрес Фарида Мансурова: некая Фидан Алескерова утверждала в соцсетях, что он подбросил трупы мертвых собак под дверь своего знакомого по имени Тамерлан.

В доказательство Ф.Алескерова опубликовала видеоролик, снятый, по ее словам, самим Тамерланом, который также считает, что это зверство – дело рук Ф.Мансурова. Под видеороликом в соцсетях развернулась дискуссия, где комментирующие разделились на два лагеря: одни поддерживали обвинения и ссылались на существование неопровержимых доказательств, другие – яростно защищали Ф.Мансурова.

Но что интересно: ни сам Ф.Мансуров, ни Тамерлан, с которыми связались журналисты 1news.az, не знали женщину под именем Фидан Алескерова. Правда, если Тамерлан просто сказал, что понятия не имеет, кто и зачем вновь опубликовал в соцсетях видеоролик годичной давности, то Фарид Мансуров высказал предположение, что под именем Ф.Алескеровой может скрываться либо Елена Симакина, либо Лала Ниязова. О Лале Ниязовой также упомянул в разговоре с журналистами Тамерлан, сказав, что именно у нее есть доказательства того, что Ф.Мансуров совершил этот чудовищный проступок.

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Отметим, что завершая статью, мы сказали, что готовы дать возможность высказаться и противоположной стороне – либо самой Фидан Алескеровой (которая так и не откликнулась на наше предложение связаться с нами), либо тем, кто скрывается под ее именем.

Однако сегодня в редакцию 1news.az пришли Елена Симакина и Лала Ниязова, возмущенные тем, что Фарид Мансуров открыто обвинил их в том, что они пишут в соцсетях под вымышленным именем Фидан Алескеровой. Беседа представителей редакции с этими женщинами длилась более часа, в течение которых Л.Ниязова и Е.Симакина предоставили нам множество фактов в свою защиту. Однако публиковать данные материалы женщины не пожелали, решив представить их в качестве улик суду, в который они намерены обратиться.

Вот, что сказала нам Лала Ниязова:

- Если Фарид открыто нас обвиняет, то почему он делает это через прессу? Пусть обратится к нам открыто! Тем более что он это регулярно делает, посылая нам гнусные голосовые сообщения. Я считаю, что он не имел никакого права бросать в наш адрес обвинения в том, что мы пытаемся ему навредить, используя для этого подставной профиль. В конце концов, мы живем в цивилизованном государстве, и вычислить IP сегодня несложно. И если он действительно уверен, что это мы, пусть предоставит доказательства. Но поскольку он этого не сделал, то сейчас уже мы с Еленой Симакиной подаем на него в суд, и он за свои слова обязательно ответит.

Я считаю, что он посредством вашего сайта просто пытался, используя трибуну 1news.az, нас наказать. Я считаю, что он мне так мстит за то, что я являюсь одной из свидетельниц против него в суде (имеется в виду суд, в котором истцом выступает ИВ Хазарского района – прим. ред.). Именно поэтому каждый вечер я получаю от него голосовые сообщения оскорбительного содержания.

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Хочу сказать, что у нас и без этого эпизода с клеветой в наш адрес достаточно причин, чтобы призвать этого человека к ответственности. Что мы и собираемся сделать в ближайшее время. Вчерашнее его выступление стало последней каплей, так что теперь мы встретимся с ним в суде, - говорит Лала Ниязова.

К ней присоединяется Елена Симакина:

- Мой конфликт с Ф.Мансуровым начался, когда в октябре 2016 года он на всю страну оклеветал меня. Более того, не раз писал мне в личку гадости и оскорбления, и все это длилось достаточно долгое время. Все это я говорю не голословно – у меня есть доказательства, в том числе, видеодоказательства. Он не стесняется в выражениях, оскорбляет, пишет гадости. Его ненависть к нам основана на том, что именно мы раскрыли его мошеннические махинации. Но у нас есть доказательства. А сейчас он вот так мелко решил отомстить нам, обвинив нас в распространении против него клеветы. Я подала на него заявление в 12-е отделение полиции Сабунчинского района, но он не пришел, хотя его несколько раз вызывали. Я жаловалась и в вышестоящие органы, но вместо него тогда пришел отец. Все, что я говорю, подтверждено документально, - говорит Е.Симакина.

- То, что он в публикации обвинил меня в том, что я скрываюсь под чужим именем, чтобы опубликовать видео – во-первых, ложь, во-вторых, глупость. Зачем мне это делать под чужим именем, если год назад я делилась этим видеороликом под своим собственным? Так или иначе, оставлять его клевету в наш адрес безнаказанной мы не собираемся, и сообщаем, что подаем на него за это в суд. А в своих обвинениях – не голословных, а подтвержденных фактами – мы расскажем обо всех своих претензиях к этому человеку. И уверены, что безнаказанным он не останется, - сказала Е.Симакина.

На наш вопрос, кто скрывается под именем Фидан Алескерова, ни Л.Ниязова, ни Е.Симакина ответить не смогли.

- Мы не знаем, кто эта женщина. Но он стольким людям насолил, что вычислить и даже предположить, кто это, просто невозможно. Но думаем, что теперь это выяснят соответствующие органы, и Фарид Мансуров ответит за свои обвинения в наш адрес. Мне, честно говоря, даже смешно слышать эти его обвинения, потому что он прекрасно знает, что я говорю все в лицо, лично. И мне нет резона скрываться под вымышленным ником, как и Елене. Если я являюсь свидетелем в суде, то, наверное, потому что не боюсь открыто выступать против него. Так что его попытка использовать прессу как способ навредить нам не удалась и сыграла против него. Потому что мы подаем на него в суд, - заключила Л.Ниязова.

В заключение отметим, что 1news.az в той или иной конфликтной ситуации всегда придерживается принципа объективности, поэтому как новостной ресурс информирует, но не занимает позицию ни одной из противоборствующих сторон. В данном конкретном конфликте, на наш взгляд, прекрасно разберутся соответствующие органы.

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