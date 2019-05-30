Фарид Шафиев: Письма Трампа Ильхаму Алиеву демонстрируют, какое важное значение придают США Азербайджану

Последние два письма (24 и 28 мая) Президента Дональда Трампа Президенту Ильхаму Алиеву отчетливо демонстрируют, какое важное значение придают США Азербайджану и его лидерству в регионе.

Как сообщает 1news.az, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

«Письма охватывают различные темы - борьбу с терроризмом, сотрудничество в энергетической сфере, реформы в стране и т.д. Традиционно, в преддверии Дня Республики поступают подобные послания, однако то, что за короткое время было направлено два письма, отнюдь не случайно. Скорее всего, в ближайшее время мы станем свидетелями определенного развития в рамках двусторонних связей», - отметил Ф.Шафиев.

Напомним, что ранее Президент США направил письмо Президенту Азербайджана по случаю 28 Мая – Дня Республики.

«Между нашими государствами существует прочное партнерство, построенное на многих общих интересах. Я ценю вклад Азербайджана в международную безопасность и Ваше лидерство в укреплении энергетической безопасности Европы в результате выдвижения инициативы Южного газового коридора. Мы приветствуем все шаги в области реформ в Азербайджане, в частности, в сфере верховенства закона, которые будут служить интересам азербайджанского народа и создадут возможности для углубления нашего сотрудничества. Мы также одобряем Ваше личное участие в процессе Минской группы ОБСЕ, направленном на мирное и устойчивое урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Искренне желаю развития нашего партнерства и в предстоящие годы», - говорится в послании.

28 мая Дональд Трамп направил еще одно письмо Президенту Азербайджана в связи с проведением в Баку 26-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия».

«Азербайджан в своей истории никогда еще не был таким благополучным и привязанным к глобальной экономике, как сегодня. Добываемые в Азербайджане нефть и газ, включая Южный газовый коридор, продолжают увеличивать стабильность на мировых энергетических рынках», - говорится в послании.

Далее в нем отмечается: «Азербайджан, наладив партнерство с Туркменистаном и другими потенциальными поставщиками, такими как страны Восточно-Средиземноморского бассейна, может сыграть большую лидерскую роль. Самое время расширять успехи Вашей страны.

Соединенные Штаты Америки поддерживают Ваши усилия по привлечению иностранных инвестиций и продолжению экономических реформ, которые послужат поощрению инноваций. Экономический успех Азербайджана будет способствовать обеспечению стабильности во всем регионе».

Письмо Президента США завершается следующими словами: «Желаю продолжения нашего сотрудничества для того, чтобы нашими совместными усилиями Южный Кавказ был более спокойным, демократическим и процветающим».

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А. С., Э.Т.