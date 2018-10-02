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Политика

Угроза сепаратизма стала темой обсуждения на международной конференции в Баку

В Баку 3 октября была проведена международная конференция на тему «Сепаратизм как вызов международному порядку».
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Общество

В рамках проекта «Цифровые навыки» в Азербайджане пройдет масштабное мероприятие в мире детского программирования - «Час кода»

Министерство образования продолжает реализовывать пилотный проект «Цифровые навыки» по преподаванию школьного предмета «Информатика» в новом формате, совместно с...
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Бомонд

Названа дата выхода новой книги Джорджа Мартина из цикла «Игра престолов»

Джордж Мартин порадовал фанатов новой книгой из цикла «Игра престолов», но это не продолжение истории, а приквел фэнтези саги.
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В мире

В Рио-де-Жанейро отказались от строительства здания, спроектированного Захой Хадид

Бразильские предприниматели отказались от идеи построить в Рио-де-Жанейро здание, которое спроектировала прославленный британский архитектор иракского происхождения Заха Хадид (1950-2016 годы).
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