Фарид Казаков завоевал Гран-при Международного конкурса – ФОТО

13 апреля в Московском Большом Концертом зале Космос прошел Международный конкурс-фестиваль "Кремлевские звезды", организованный при поддержке Министерства культуры России.

Свыше 200 участников из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья съехались на этот конкурс, чтобы посоревноваться в области музыкального, театрального, хореографического, циркового и других видов искусства.

Азербайджан на Международном конкурсе-фестивале "Кремлевские звезды" представил известный азербайджанский танцор, выпускник Бакинской академии хореографии, многократный победитель Международных и Всероссийских конкурсов, обладатель главного приза Международного фестиваля-конкурса «Итальянские вечера в России», многократный чемпион Азербайджана, России и Грузии, главный тренер Международной академии гимнастики, акробатики и танца "SanSara" и Бакинской школы гимнастики и танца «Zabradance» Фарид Казаков.

Фарид выступил с номером под названием "Со временем все проходит" на музыку известного французского композитора Лео Ферре. Публика встретила номер бурными и продолжительными овациями. На церемонии награждения судьями было решено присудить главную награду за великолепное исполнение – Гран-при Международного конкурса-фестиваля "Кремлевские звезды" Фариду Казакову. Фарид вновь поднялся на вершину пьедестала, тем самым подняв флаг Азербайджана на международной арене.

"Я очень горд и рад, что судьи так высоко оценили мое выступление, присудив мне звание обладателя Гран-при. Я долго готовился к этому конкурсу, как физически, так и морально. Знал, что будет очень много конкурентов и нужно все исполнить идеально. Я счастлив, что у меня это получилось. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и болел за меня", – сказал Фарид Казаков.

Отметим, что в конкурсе также принимали участие воспитанники Фарида Казакова из Международной академии гимнастики, акробатики и танца "SanSara", где он является главным тренером. Дети выступили с большим успехом и были удостоены призовых мест.