Фарид Гаибов об избрании президентом Европейского союза гимнастики, своей отставке с ФГА и воспитании новых гимнасток для сборной Азербайджана

Сегодня в Национальном Олимпийском комитете Азербайджана прошла пресс-конференция генерального секретаря Федерации гимнастики Азербайджана Фарида Гаибова, который на днях был избран президентом Европейского союза гимнастики.

Как сообщает 1news.az, на мероприятии также приняли участие вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, а также вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов.

Со вступительным словом мероприятие начал Чингиз Гусейнзаде, который отметил, что это большое событие для азербайджанского спорта. Впервые представитель Азербайджана избирается президентом европейского союза. «Это большая ответственность. Европа играет ведущую роль в мире, что подтверждает статистика Олимпийских игр. В гимнастике 90% медалей завоевываются европейскими странами. И быть президентом Европейского союза – это большая честь и ответственность. Я уверен, что Фарид Гаибов достойно справиться со своей задачей. Избрание Фарида Гаибова - это результат работы Федерации гимнастики Азербайджана за последние 20 лет, где успешно работал и Фарид Гаибов».

В свою очередь Алтай Гасанов отметил, что это знаменательное событие для Азербайджана. «Мы рады избранию Фарида Гаибова президентом Европейского союза. После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики Азербайджана, этот вид спорта начал развиваться ускоренными темпами. И сегодня в 16 регионах страны развивается гимнастика. За эти годы были достигнуты большие успехи. И европейские страны, избрав Фарида Гаибова, оказали поддержку Азербайджану. Фарид Гаибов - ответственный сотрудник, который добивается успеха в любом деле. Наша агитация заключалась в наших успехах».

Фарид Гаибов же выступил с речью, где поблагодарил всех за поддержку. «На сегодняшний день, Баку и Национальная арена гимнастики превратилась в один из центров мировой гимнастики. Именно под руководством первой леди, президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой мы добились больших достижений. Хотел бы поблагодарить весь наш коллектив за поддержку.

Европейский союз гимнастики объединяет в себе 8 видов спорта, 4 из которых олимпийские. Что касается нововведений, то они начались еще когда я начал работать вице-президентом союза. Азербайджанская компания уже несколько лет занимается подсчетом очков на соревнованиях по гимнастике. Также мы приняли решение путем интернет-трансляций популяризировать другие виды гимнастики. Постараемся вводить нововведения и на чемпионатах Европы».

Фарид Гаибов также сообщил, что после избрания президентов ЕСГ, он подал в отставку с поста генерального секретаря Федерации гимнастики Азербайджана.

Алтай Гасанов, комментируя отставку Фарида Гаибова, отметил, что у них есть несколько кандидатур на пост генсека Федерации. «В нашей Федерации создана система, которая позволяет продолжать работу, несмотря на уход кого-либо. До конца месяца мы назначим нового генерального секретаря».



Алтай Гасанов также ответил на вопрос касательно преемственности среди спортсменов, и кто займет место первого номера сборной по художественной гимнастике Марины Дурунды. «Мы воспитываем очень перспективное поколение. Но каждый год невозможно воспитывать чемпионов. Для этого нужно время, упорная работа и талант гимнасток.

Смена главного тренера сборной? От добра добро не ищут. Найти сильного тренера даже сложнее чем спортсмена. Нам повезло, что у нас работает Марианна Васильева. Она со всей душой относится к своей работе. У нас работает не только она. В каждом регионе работают тренеры. Кто их воспитал? У нас создана своя школа гимнастики. Мы горды этим».

Фарид Гаибов также высказал свое мнение по поводу воспитания новых гимнасток. «За один день невозможно заменить первого номера. С нового года вы услышите новые имена. Наши условия, система позволяют воспитывать новых спортсменов. 15 лет назад у нас не было таких условий.

Мы соперничаем с Россией, Украиной. В России на чемпионате участвуют спортсмены со 148 округов. Мы радуемся, что сейчас у нас на чемпионате выступает более 100 спортсменов. Но я верю, что нас ждут большие успехи», - заключил он.

Теймур Максутов