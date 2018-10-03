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Фархад Мамедов: ООН проявила неспособность в борьбе с сепаратизмом

Сегодня в 12:05 ~ 2 минуты на чтение 458
Фархад Мамедов: ООН проявила неспособность в борьбе с сепаратизмом

Процессы сепаратизма актуальны сегодня во всем мире, и ни одна страна не может считать себя застрахованной от этого.

В этом убежден глава Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана (ЦСИ) Фархад Мамедов.

«После Второй мировой войны была создана Организация Объединенных Наций, которая закрепила международные границы государств, и территориальная целостность стран была взята за основу. Однако это не спасло мир от появления новых территориальных конфликтов и сепаратизма», - сказал он.

Фархад Мамедов наряду с другими общественными и политическими деятелями Азербайджана в среду принимает участие в конференции под названием «Сепаратизм как вызов международному порядку», организованной ЦСИ.

Глава Центра выделил практический и теоретический аспекты сепаратизма.

«Международное право теоретически формирует основную базу сотрудничества между государствами. Практическая сторона заключается в том, что конфликты в мире увеличиваются, растет число беженцев как последствие процесса сепаратизма и этнических чисток», - сказал он.

ООН же, по его словам, не отвечает новым вызовам, не справляясь с возложенными на нее функциями гаранта мира между государствами, а также обеспечения уважения их международно признанных границ.

В данном контексте он отметил невыполнение организацией принятых ею же резолюций, присутствие двойных стандартов, практику наложения вето странами-членами лишь в личных интересах. 

Как один из примеров, демонстрирующих неэффективность ООН, Фархад Мамедов назвал неурегулированность армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

«Несмотря на то, что ООН были приняты четыре резолюции, требующие вывода оккупационных войск Армении из Нагорного Карабаха, они так и не были реализованы. К стране-агрессору за все прошедшие годы не было применено каких-либо санкций», - сказал он.

Фархад Мамедов подчеркнул, что ни для кого в мире не является секретом, что Нагорный Карабах был оккупирован Арменией, чьи вооруженные силы до сих пор находятся на этих территориях, и эта страна ежегодно выделяет финансовые средства для поддержки карабахского сепаратистского режима.

«Стратегия Азербайджана заключается в том, чтобы держать Армению в экономической изоляции, усиливая свой военный потенциал», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Елена Остапенко, Э.Т.

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