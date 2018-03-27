Фархад Мамедов: Чтобы ограничить власть Пашиняна, Россия будет оказывать поддержку его политическим оппонентам

8 сентября прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отправившегося в Москву с рабочим визитом. Перед встречей Москва анонсировала серьезный разговор с главой армянского правительства, к которому у нее накопились претензии.

На встрече президент Путин заявил об особом и специфическом характере отношений между двумя странами, что наблюдается уже на протяжении веков.

Президент России отметил, что РФ «уверенно занимает первое место» среди экономических партнеров Армении, она является и самым большим инвестором в экономику РА.

Путин перечислил все сферы, в которых задействованы российские ресурсы и финансы в Армении: энергетика - углеводородная, тепловая, атомная, - машиностроение, металлургия.

Как подытожил Владимир Путин между Арменией и Россией «объем отношений большой», и странам следует «сверить часы» по текущему взаимодействию и среднесрочным перспективам.

По сути, он перечислил все сферы интересов России в Армении и указал на зависимость этой страны от Москвы в вопросе газоснабжения. Можно подумать, что президент Путин дал понять своему визави, что при стольких проектах и завязках на Москву официальному Еревану не удастся так просто отдалиться и уйти.

Премьер-министр Армении, в свою очередь, сказал о динамичном и естественном развитии армяно-российских отношений, назвав их «блестящими». И это, несмотря на явную напряженность в отношениях двух стран.

«На встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян признал наличие напряженности в армяно-российских отношениях. Судя по тому кругу вопросов, который обсуждался на этой встрече, за четыре месяца после прихода к власти команды Пашиняна в Армении накопилось достаточно проблем в отношениях с Россией», - сказал руководитель Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов, комментируя 1news.az итоги встречи.

«Если учитывать, что Пашинян фактически давал объяснительную Путину по каждому из вопросов, то это показывает, что глава правительства Армении находится в непростой ситуации. Потому что та инерция, которая задана во внутренней политике, и то, что было сказано в России, достаточно противоречивы и создают для него проблемы», - отметил глава ЦСИ.

По мнению Ф.Мамедова, проблемы, прежде всего, связаны с расследованием в Армении событий 1 марта 2008 года, по которым предъявлено обвинение бывшему президенту Роберту Кочаряну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну.

Всем этим лицам была оказана косвенная поддержка со стороны России – это и звонок президента Путина, и поздравление Кочаряна с днем рождения, и ситуация с Хачатуровым, который успешно покинул пределы Армении, хотя по предъявленной ему статье это недопустимо, и отмена российскими правоохранительными органами на своей территории решения правоохранительных органов Армении о розыске Арутюняна.

Все эти вопросы очень важны и принципиальны для Пашиняна во внутренней политике, и понятно, что они обсуждались в Москве, отметил Ф.Мамедов.

По словам главы ЦСИ, любой отход Пашиняна от дела по событиям 1 марта может привести к его обезличиванию во внутренней политике и созданию проблем в стане его сторонников.

«С другой стороны, заявления премьера о том, что Россия и Армения должны уважать друг друга и не вмешиваться во внутренние дела, было адресовано именно этой прозападной группе его сторонников», - подчеркнул эксперт.

По словам Ф.Мамедова, чтобы как-то снять напряженность в отношениях, Пашинян сделал определенные реверансы в сторону России.

Но его предложение о совместной гуманитарной акции в Сирии обязательно вызовет критику у прозападной группы его сторонников. Участие Армении в процессах в Сирии на стороне России будет неоднозначно воспринято на Западе, отметил глава ЦСИ.

По мнению Ф.Мамедова, Запад также неоднозначно воспримет допуск России к лабораториям США в Армении, о чем Пашинян говорил в интервью «Коммерсант», деятельность которых тоже была одним из элементов раздражения России, поскольку в них, предположительно, разрабатываются элементы биологического оружия.

На переговорах также были затронуты вопросы ценообразования на импортируемый в Армению российский газ и проблемы «со злоупотреблением со стороны дочерней компании российской ЮКЖД в Армении».

Многое из заявлений Пашиняна на встрече в Москве было направлено на внутреннюю аудиторию, он пытался дать понять, что его отношения с Путиным не хуже, чем отношения у второго президента, считает эксперт.

«Но следует отметить, что на сайте Кремля не было информации о поздравлении президентом России Пашиняна с его днем рождения, который был 1 июня, в отличие от Роберта Кочаряна, которого Владимир Путин поздравил в ходе телефонного разговора», - отметил Ф.Мамедов.

По мнению эксперта, Пашинян не получил той поддержки, которую хотел получить от Запада, и тем самым вынужден оставить российские приоритеты во внешней политике.

«Армянский премьер-министр сейчас находится в достаточно непростой ситуации. После выборов мэра Еревана будет ясна картина с электоратом Пашиняна, который пока еще состоит из уличных протестантов», - сказал он.

«На выборы мэра партия Пашиняна идет не с самым авторитетным человеком в стране, - кандидатом от партии премьера является комедийный актер, не имеющий политического багажа, первые выступления которого уже парадируют в Армении. От победы Пашиняна на выборах мэра Еревана зависит и его победа на парламентских выборах. В противном случае ему придется добиваться переноса даты выборов на следующий год, чтобы иметь время для формирования новой коалиции», - считает эксперт.

Подытоживая переговоры в Москве, глава ЦСИ отметил, что в связи с имеющимися противоречиями между заявлениями и действиями Никола Пашиняна у Москвы остаются опасения на счет непредсказуемости нового премьера Армении.

«После этой встречи, где откровенно обсуждались проблемы в двусторонних отношениях, Пашиняну будет дано определенное время для того, чтобы понаблюдать, насколько последовательно он будет решать те или иные вопросы, по которым достигнуты соглашения, или насколько будет договороспособен по вопросам ЮКЖД. В ближайшее время мы увидим, насколько Россия будет уверенна в его действиях в будущем.

Но Россия понимает, что команда Пашиняна достаточно прозападная, и Россия важно иметь в руководстве Армении предсказуемых людей, и так или иначе связанных с Москвой», - сказал Ф.Мамедов.

Сегодня таких людей в правительстве Армении нет, поэтому Россия наверняка будет стремиться укрепить свои позиции в оппозиционном стане, отметил эксперт.

По его словам, главные политические оппоненты Пашиняна – Роберт Кочарян и Республиканская партия Армении - критикуют его именно за проведение неправильной политики в отношении России.

«Чтобы ограничить власть Пашиняна, Россия будет оказывать поддержку его политическим оппонентам, чтобы они имели институциональное представительство в парламенте, дабы создавать рамки для правительства Пашинина с тем, чтобы держать его в этих рамках», - заключил Ф.Мамедов.

С.Агаева, Э.Т.