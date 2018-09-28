Фанаты вне игры: когда мы начнем заполнять трибуны?

В Баку подошел к концу чемпионат мира по дзюдо.

Чемпионат мира, который к тому же носит лицензионный характер, это событие грандиозное для любой страны. Выступление азербайджанских дзюдоистов вызвало неоднозначное впечатление, но куда большее разочарование принесло то, что Национальная арена гимнастики, где проходил чемпионат, по большей части оставалась полупустой.

Дзюдо – популярный вид спорта в Азербайджане. Чуть ли не каждый пятый ребенок в детстве пробовал себя в этом виде спорта. Национальная арена гимнастики рассчитана на 5 тысяч зрителей, и при необходимости может быть расширена до 9 тысяч. Но заполнить не удавалось даже 5 тысяч мест. Лучшей иллюстрацией происходящего стал поединок за первое место в весовой категории свыше 100 кг, куда пробился азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури. Его соперником был грузин Гурам Тушишвили.

Небольшая группа грузинских фанатов, находящихся в зале во время соревнования, обеспечила своим атлетам мощную поддержку. И в финале создавалось впечатление, что чемпионат проходит вовсе не в Азербайджане.

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Президент Азербайджанской Республики Ильхан Алиев активно поддерживает спорт и спортсменов, и не пропускает ни одного крупного международного старта, проходящего в нашей стране. Ильхам Алиев вместе со своей семьей, практически, каждый день был на Национальной арене гимнастки, поддерживая азербайджанских дзюдоистов.

Вчера Ильхам Алиев вместе с главой России Владимиром Путиным снова был на чемпионате мира по дзюдо.

Почему глава государства, несмотря на свой плотный график, находит время поболеть за азербайджанских спортсменов, а Национальная арена гимнастики не заполняется болельщиками?

Здесь возникает второй вопрос.

Какую работу проделывают спортивные федерации или, скажем, футбольные клубы, трибуны которых так же пусты, для привлечения болельщиков? Матчи чемпионата страны по футболу годами проходят при пустых трибунах, национальная сборная играет в Лиге Наций на полупустом Бакинском Олимпийском стадионе.

К сожалению, болельщики у нас ходят посмотреть… на соперника. И заполняемость стадиона зависит именно от калибра оппонента.

Мы помним прошлый сезон, когда на матчи «Карабаха» в Лиге чемпионов было сложно найти билеты. А на днях команда объявила, что на матч против лондонского «Арсенала» в Лиге Европы, который состоится 4 октября, продано уже 30 тысяч билетов. При этом на обычные матчи «Карабаха» в чемпионате Азербайджана не приходит и пяти тысяч болельщиков. Выходит, что большая часть людей купила билеты, прежде всего, на «Арсенал», ну и заодно сделать парочку селфи с шарфиком «Карабаха». Одним словом, пластиковые болельщики...

В случае с азербайджанским футболом, пенять можно на не самые большие успехи наших футболистов. Но в том же дзюдо, где мы можем похвастать Олимпийскими чемпионами, ситуация обстоит совсем иначе, однако скромная в плане вместимости Национальная арена гимнастики все же остается полупустой.

Поддержка фанатов очень важна для спортсмена. Недаром говорят, что дома и стены помогают. Активная поддержка придает спортсмену дополнительные силы, и является огромной мотивацией для достижения большего успеха.

На просторах интернета вчера распространилась фотография, на которой олимпийский чемпион Пекина Эльнур Мамедли и глава Бакинского управления молодежи и спорта Рагиф Аббасов весьма эмоционально болеют за дзюдоистов во время соревнований – именно так, как следует болеть настоящему любителю спорта.

«Все должно исходить из сердца, - говорит в беседе с 1news.az Рагиф Аббасов, - Однако нужно пользоваться и административными ресурсами, с помощью тех же фан-клубов. Но заставить человека болеть от души, хлопать, выкрикивать, просто невозможно. Думаю, что мы все должны поработать над этим. Необходимо уметь радоваться победам.

В какой форме болеть? Это тоже надо вырабатывать. Пока этот вопрос находится не на должном уровне. Думаю, что успехи на международной арене также привлекают фанатов. Возможно, еще не все осознали, соревнование какого масштаба проходит у нас в стране. Но мы видим тех же японских болельщиков, которые компактно ездят на международные соревнования и поддерживают своих спортсменов. Поэтому, думаю, необходимо выработать новые механизмы, и работать в этом направлении», - говорит он.

1news.az обратился за комментарием к известному футбольному фанату страны Шамилю Мустафаеву – активисту и основателю фан-группы Milli Dəstə, которая активно поддерживает сборную Азербайджана по футболу, а также клубы во время матчей за рубежом.

В данный момент Шамиль проживает в Голландии, но старается не пропускать ни одного гостевого матча национальной команды, а также азербайджанских клубов в еврокубках.

«В фанатском движении Азербайджана нет массовости, - рассказывает он, - Есть лишь отдельные группы или лица. Это касается не только какого-то отдельного вида спорта, я говорю о ситуации в целом. У нас много людей, которые просто приходят на стадион или арену. Это зрители, но не фанаты.

Если говорить конкретно про дзюдо и чемпионат мира, считаю, что не было достаточной пропаганды. Лично я узнал о том, что у нас пройдет чемпионат мира по дзюдо лишь за некоторое время до его начала из СМИ. В целом, федерации не ведут активной работы по направлению привлечения фанатов. Определенная работа проводится лишь в футболе - федерацией и отдельными клубами. В других видах спорта такого нет. Хотя обеспечить фанатскую поддержку в других видах спорта гораздо легче. Если в футболе для этого необходимо собрать стадион, то в видах спорта, соревнования по которых проходят в закрытых помещениях, все совсем иначе.

Если на арене активность будут проявлять 50 фанатов, этого уже будет более чем достаточно. Мы в свое время в составе 20 человек смогли обеспечить сумасшедшую поддержку сборной по футзалу во время матча в Голландии. Тогда мы смогли перекричать местных фанатов, пусть нас было не так и много.

Другой момент, к примеру, матч «Карабах» - «Арсенал» соберет полный стадион. Понятное дело, что здесь играет фактор соперника. Люди идут посмотреть на лондонский клуб. И идут на стадион в развлекательных целях, и лишь заодно поддержать «Карабах». Я вижу проблему именно в этом», - считает Шамиль Мустафаев.

Теймур Максутов