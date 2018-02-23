Фанаты «Спартака» устроили «войну» в Бильбао. Погиб полицейский – ВИДЕО

Российские болельщики снова «отличились» со знаком минус во время очередного выездного матча своей команды.

Как сообщает 1news.az, вчера московский «Спартак» в рамках 1/16 Лиги Европы гостил в испанском Бильбао. Матч завершился победой «Спартака» (2:1), но московский клуб это не спасло от вылета (первая игра завершилась поражением 1:3). Однако основные события произошли еще до матча.

В Испании изначально были не рады ультрасу московского клуба, и остерегались беспорядков, а также столкновений с фанатами «Атлетика». В итоге, оправдались самые худшие опасения.

Фанаты «Спартака» сами ходили по городу в поисках «оппонентов», устроили марш по городу, ну и завязалась драка с фанатами «Атлетика». В ход были пущены бутылки, стеклянные предметы, файеры.

Как сообщает As, погиб полицейский – у него случился сердечный приступ. В общей сложности по итогам потасовки в одну из больниц Бильбао было доставлено пять человек (в том числе 3 российских фаната). Пять человек арестованы, трое их них – россияне.

«УЕФА решительно осуждает жестокие столкновения, произошедшие в Бильбао. Мы находимся в контакте с местными властями для прояснения ситуации.

Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, скончавшегося в результате этого инцидента», – говорится в заявлении УЕФА.

Президент испанской лиги Хавьер Тебас заявил, что русских ультрас нельзя было пускать в Бильбао. Напомним, что в прошлом году российских фанатов не пустили на игру Лиги чемпионов против другого испанского клуба «Севильи».

Теймур Максутов