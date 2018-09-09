Фанаты попросили Макгрегора выйти на бой с Нурмагомедовым под Егора Крида‍ - ФОТО

Пользователи аккаунтов в Instagram оставляют под последними опубликованными фотографиями ирландца Коннора Макгрегора комментарии, сопровождая их хэштегом #выйдиподкрида.

Под публикациями кадров тренировки Макгрегора в Instagram многие оставили комментарии #выйдиподкрида, относящиеся к бою в рамках турнира UFC229 с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нурмагомедов вступил в спор с Тимати из-за отмены концерта Егора Крида в Дагестане. Хабиб жестко ответил Тимати, упрекнувшего его в навязывании своего мнения людям.

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Певец Егор Крид отменил выступление по соображениям безопасности после того как стал получать угрозы. Нурмагомедов прокомментировал отмену мероприятия фразой "невелика потеря".

UFC в начале августа объявил о проведении боя Нурмагомедова с Макгрегором 6 октября в Лас-Вегасе (США). Россиянин будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе.

РИА Новости