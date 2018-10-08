Фанаты Нурмагомедова оскорбили «Мисс стальную попу» Бахар Набиеву за поддержку МакГрегора  – ФОТО

Бой Конора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова остается одной из главных тем не только в мировых СМИ, но и в социальных сетях.

После поражения от Х.Нурмагомедова К.МакГрегор сделал публикацию в социальной сети Instagram, где опубликовал нижеприведенный кадр, который сопроводил знаменитой фразой из культового фантастического боевика «Терминатор» «I’ll be back» (Я вернусь).

Под снимком отписалось множество поклонников К.МакГрегора, которые болели за него в ходе боя с Х.Нурмагомедовым – одной из его поклонниц оказалась фитнесс-модель из Днепропетровска азербайджанка Бахар Набиева, которую СМИ и поклонники называют «Мисс стальная попа».

«Hell, yes» (Черт, да) написала Б.Набиева в ответ на комментарий К.МакГрегора о возвращении, после чего столкнулась со шквалом оскорблений от фанатов Х.Нурмагомедова.

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Ф.В, Г.Р.