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Фанаты из 100 стран мира приедут на финал Лиги Европы в Баку

Сегодня в 15:37 ~ 1 минута на чтение 358
Фанаты из 100 стран мира приедут на финал Лиги Европы в Баку

Зарубежные фанаты проявляют большой интерес к финалу Лиги Европы УЕФА, который пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АФФА, 21 500 билетов, выставленных на продажу со стороны УЕФА для зарубежных граждан, уже раскуплены. Билеты были куплены гражданами из более чем 100 стран мира.

Кроме этого, для фанатов команд, которые пробьются в финал Лиги Европы, будут выделено 12 тысяч + 4 тысячи билетов (по 6 тысяч на каждую команду + по 2 тысячи по желанию). 

Также 3 тысячи билетов были распределены среди спонсоров и партнеров УЕФА, которые также являются не гражданами Азербайджана.

Теймур Максутов

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