Фанаты Формулы 1 назвали Гран-при Азербайджана лучшим в сезоне – ФОТО

На официальной странице Формулы 1 в Twitter прошло голосование, в котором болельщиков попросили назвать лучшее Гран-при в 2018 году.

Как сообщает 1news.az, Гран-при Азербайджана, прошедшее 27-29 апреля, стало четвертым по счету в календаре. До этого гонки прошли в Австралии, Бахрейне и Китае. В голосовании приняли участие 43 419 человек. Подавляющее большинство голосов было отдано за бакинскую гонку. Гран-при Азербайджана набрало 68% голосов. Далее расположились Китай (14%), Бахрейн (11%). Австралия набрала наименьше количество голосов (7%).

Напомним, что победителем Гран-при Азербайджана стал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон. В то время как его напарник по команде Вальттери Боттас, будучи лидером, из-за прокола шины сошел с дистанции за два круга. Кульминацией Гран-при же стало столкновение на 40-ом круге двух пилотом «Ред Булл» Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена.

Теймур Максутов