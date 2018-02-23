1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Фанат «Формулы-1» открыл в Новой Зеландии Café Baku – ФОТО

Сегодня в 12:05 ~ 1 минута на чтение 2814
Фанат «Формулы-1» открыл в Новой Зеландии Café Baku – ФОТО

Один из поклонников гонок «Формула-1» из Новой Зеландии побывал в Баку в 2016 году, во время проведения в городе первой гонки. 

Спустя полгода он открыл у себя на родине, в новозеландском городе Таупо, кафе, назвав его Café Baku.

Об этом сообщает в Фейсбуке  азербайджанский путешественник, который оказался в эти дни в Новой Зеландии.

«Удалось выяснить, что хозяин кафе – житель Новой Зеландии, ярый фанат «Формулы-1», который не пропускает ни одной гонки», - пишет на своей странице путешественник Баба Агаев. 

По его словам, побывав в Баку два года назад, новозеландец остался настолько впечатлен организацией мероприятия и самим городом, что решил отразить эту любовь в названии и обстановке своего нового кафе. Помимо самого названия, антураж заведения составляют многочисленные фотографии Баку во время «Формулы-1».

«Что это, если не любовь? – пишет автор поста. – Что может быть лучшим примером успеха PR-кампании мероприятия, чем это?»

Елена Остапенко, Э.Т.

2 814

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net