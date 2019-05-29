1news.az
Футбол
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Фанат «Арсенала» разгуливал по Баку в футболке Мхитаряна – ВИДЕО

Сегодня в 10:20 ~ 1 минута на чтение 1759
Фанат «Арсенала» разгуливал по Баку в футболке Мхитаряна – ВИДЕО

Болельщик лондонского «Арсенала», приехавший в Баку ради финала Лиги Европы, разгуливал по Приморскому Бульвару в футболке Генриха Мхитаряна.

Как сообщает 1news.az, в интернете распространилось видео, на котором видно, что к трем фанатам, один из которых в форме полузащитника «Арсенала», подходит полицейский.

Но после консультаций по рации, полицейский показывает фанатам, что они могут спокойно продолжить свой путь. Британское издание The Sun пишет, что в полиции Баку им сообщили, что фанатов остановили в целях безопасности, так как никто не хочет, чтобы они спровоцировали конфликт. 

Теймур Максутов

Telegram WhatsApp

1 759

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net