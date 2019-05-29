Фанат «Арсенала» разгуливал по Баку в футболке Мхитаряна – ВИДЕО

Болельщик лондонского «Арсенала», приехавший в Баку ради финала Лиги Европы, разгуливал по Приморскому Бульвару в футболке Генриха Мхитаряна.

Как сообщает 1news.az, в интернете распространилось видео, на котором видно, что к трем фанатам, один из которых в форме полузащитника «Арсенала», подходит полицейский.

Но после консультаций по рации, полицейский показывает фанатам, что они могут спокойно продолжить свой путь. Британское издание The Sun пишет, что в полиции Баку им сообщили, что фанатов остановили в целях безопасности, так как никто не хочет, чтобы они спровоцировали конфликт.

Теймур Максутов