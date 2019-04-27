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Фаиг Агаев получил должность на азербайджанском телеканале

Сегодня в 13:05 ~ 1 минута на чтение 547
Фаиг Агаев получил должность на азербайджанском телеканале

Народный артист Азербайджана Фаиг Агаев избран членом художественного совета телеканала Azad Azərbaycan (ATV).

Как сообщает 1news.az, об этом заявил сам Ф.Агаев, по словам которого, уже прошло первое заседание художественного совета ATV.

«На нем состоялся обмен мнениями, обсуждены пути решения существующих проблем, прозвучали предложения по повышению качества вещания. На этой ответственной должности буду по максимуму использовать свои знания и умения, чтобы устранить все недочеты, которые вызывали недовольство общества деятельностью телеканалов», - подчеркнул Ф.Агаев.

Тимур Рзаев, И.А.

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