Фахрия Халафова: Надеюсь, начинающие модельеры из Азербайджана станут одними из первых слушателей учебного центра Эрмитажа – ФОТО

Работы одного из известных азербайджанских модельеров, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Фахрии Халафовой вошли в постоянную экспозицию Эрмитажа.

Несколько работ модельера переданы музею в рамках соглашения, подписанного 5 декабря между художником-модельером Фахрией Халафовой и директором Эрмитажа, академиком Михаилом Пиотровским. Наряды будут выставляться в «Галерее костюма» на постоянной основе.

«Галерея костюма» открылась 8 декабря в рамках «Дней Эрмитажа» и Фахрия Халафова стала одним из четырех модельеров, работы которых включены в постоянную коллекцию музея. Фахрия ханум также стала членом «Клуба друзей Эрмитажа».

В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ заслуженный деятель искусств Азербайджана Фахрия Халафова отметила, что на основании соглашения в Эрмитаж переданы три наряда из ее коллекции. «В Эрмитаж представлена одна из уникальных работ – платье из шелка с орнаментами из келагаи. Вы знаете, что келагаи включен во Всемирный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Этот важный факт доказывает, что элементы келагаи – это традиционные азербайджанские узоры. В данном платье я использовала медальоны, которые символизируют солнце - древний орнамент, берущий начало из Кавказской Албании.

Следующий наряд в восточном стиле, из коллекции «Неочевидная роскошь». Платье декорировано полудрагоценными камнями, что делает его очень ценным. Там совершенно новый подход к цветовому сочетанию. Сочетание коричневого с голубым делает этот костюм интересным для изучения.

Еще один наряд, представленный музею – платье в стили второго рококо XIX века. Этот европейский стиль прошел через время и сейчас используется при создании свадебной и церемониальной одежды. Платье жемчужного цвета -цвета свадебных нарядов XIX века, со сложным кроем и драпировками», - отметила модельер.

По словам Ф.Халафовой, в рамках нового проекта Эрмитажа в «Галерее костюма», наряду с образцами одежды, аксессуарами конца XVII-XXI веков, которые носили в России, в том числе «Гардеробом Петра I», церемониальными костюмами Русского императорского двора, одеждой разных губерний Российской империи, военными мундирами, бальными туалетами будут демонстрироваться работы современных модельеров. «Галерея костюма» - первый шаг к созданию в Эрмитаже Центра костюма и моды. В музее не исключают и подиумные показы, а также планируется открыть Научно-образовательный центр моды. «Постоянная экспозиция костюмов разных стилей, народов и модельеров из разных стран позволит посетителям музея соприкоснутся с творчеством моды, развивать вкус молодого поколения»,- подчеркнула модельер.

Фахрия Халафова, как действующий модельер и преподаватель с 12-летним стажем, является доцентом кафедры моделирования Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Она будет читать лекции и вести мастер-классы в будущем учебном центре. «В Научно-учебном центре молодые модельеры могут познакомиться с разными стилистическими направлениями, почерками модельеров разных национальностей, воочию увидеть костюмы, которых Эрмитаж считает достойным для хранения в своих галереях. В учебный центр будут привлечены известные модельеры из разных стран. Мы будем учить студентов, воспитывать вкус молодого поколения. Надеюсь, начинающие модельеры из Азербайджана станут одними из первых слушателей центра»,- рассказала азербайджанский модельер.

Отметим, что наряды из коллекции азербайджанского модельера Фахрии Халафовой вызвали особый интерес у участников церемонии открытия выставки. Зрители, особенно молодые любители моды, изучали национальные орнаменты и узоры, оригинальный крой платьев и фотографировались на фоне роскошных нарядов.