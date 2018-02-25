Фахмин Мурадбейли: «Я сейчас в таком возрасте, когда мне надо играть, а не сидеть на скамейке запасных»

Автор победного гола в ворота «Габалы» в матче 17-го тура «Топаз премьер-лиги» в составе «Сабаила» Фахмин Мурадбейли поделился своим мнением об игре с журналистами, среди которых был и корреспондент 1news.az.

«Мы знали, что нас ждет тяжелая игра, - говорит форвард «Сабаила», - Главный тренер хорошо проанализировал соперника. И команда знала, как надо действовать. Мы смогли воспользоваться своими голевыми эпизодами. Шансы были и у соперника. Думаю, обе команды показали хорошую игру. Мы хорошо играли и в матче прошлого тура с «Карабахом». Играли с ними на равных, хотя и проиграли.

Мы смогли впервые обыграть «Габалу». Это была очень важна победа. Нам надо набирать очки, чтобы уменьшить отставание от команд, идущих в верхней половине турнирной таблицы. Наше отставание от «Нефтчи» увеличилось, поэтому важно было победить. Да, «Нефтчи» родной для меня клуб, там я начинал играть в профессиональный футбол. По контракту я принадлежу «Нефтчи», и этот клуб всегда будет в моем сердце. Хорошо играя за «Сабаил», я возвышаю и имя «Нефтчи». Хочу играть в каждом матче, чтобы получить вызов в национальную сборную.

Вернусь ли я в «Нефтчи»? По контракту я футболист этого клуба. По окончанию сезона я поговорю с руководством клуба. Я сейчас в таком возрасте, когда мне надо играть, а не сидеть на скамейке запасных. Если я буду играть, то вернусь. Если же нет, то снова перейду в другой клуб на основе арендного соглашения. Сколько можно сидеть в запасе».



Теймур Максутов