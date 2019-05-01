Facebook запускает новую функцию Secret Crush для поиска романтических отношений – ФОТО

Одним из нововведений обновленной социальной сети Facebook станет функция, с помощью которой пользователи смогут узнавать о взаимной симпатии.

Facebook анонсировала новую функцию для поиска романтических отношений в службе Facebook Dating, получившую название Secret Crush, что в переводе означает «тайная влюбленность».

Функция Secret Crush позволит выбрать до девяти человек из списка друзей, романтические отношения с которыми интересуют пользователя, если кто-то выбрал его в ответ, то пользователь получит уведомление о совпадении интереса.

В.Ф, Г.Р.