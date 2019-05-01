1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Facebook запускает новую функцию Secret Crush для поиска романтических отношений – ФОТО

Сегодня в 10:20 ~ 1 минута на чтение 421
Facebook запускает новую функцию Secret Crush для поиска романтических отношений – ФОТО

Одним из нововведений обновленной социальной сети Facebook станет функция, с помощью которой пользователи смогут узнавать о взаимной симпатии.

Facebook анонсировала новую функцию для поиска романтических отношений в службе Facebook Dating, получившую название Secret Crush, что в переводе означает «тайная влюбленность».

Функция Secret Crush позволит выбрать до девяти человек из списка друзей, романтические отношения с которыми интересуют пользователя, если кто-то выбрал его в ответ, то пользователь получит уведомление о совпадении интереса.

В.Ф, Г.Р.

Telegram WhatsApp

421

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net