Facebook запретил намеки на секс

В социальной сети Facebook обновились правила публикования спорного контента, связанного с сексуальными домогательствами.

Новый регламент гласит, что социальную сеть можно использовать для обсуждения проблем сексуальной эксплуатации и насилия, однако контент не должен «побуждать к половым контактам» или каким-либо образом им способствовать.

В частности, через Facebook нельзя будет искать сексуального партнера, координировать людей для «выполнения действий сексуального характера», домогаться до собеседника, а также упоминать о половом акте с эротическим подтекстом. Например, сообщение с порнографическим изображением будет расценено как явное сексуальное домогательство, а фраза наподобие «хочу развлечься сегодня вечером» — как неявное.

В ноябре Facebook заблокировала фотографии, на которых президент Франции Эммануэль Макрон позирует с темнокожими жителями острова Сен-Мартен «из-за демонстрации наготы и сексуальных действий».

Опубликовавший фото мужчина пошутил, что Facebook доказал наличие чувства юмора.

Lenta.Ru