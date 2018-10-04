Facebook стала объектом расследования после крупной утечки данных

Ирландская комиссия по защите данных (IDPC), главный регулятор в ЕС, начала расследование утечки данных из социальной сети Facebook, в результате которой злоумышленники смогли получить доступ к 50 миллионам аккаунтов, сообщается в заявлении комиссии.

"В ходе расследования пройдет проверка Facebook на выполнение ею обязательств по введению соответствующих технических и организационных мер, которые обеспечивают безопасность персональных данных, попавших в обработку", — говорится в документе.

Между тем, как уточняет газета Guardian, если выяснится, что Facebook нарушила правила, ей грозит штраф в размере до 1,63 миллиарда долларов.

Уязвимость, позволившая хакерам "захватить" чужие аккаунты, была обнаружена инженерами компании 24 сентября. Эта утечка стала, вероятно, самой масштабной в истории социальной сети.

РИА Новости