Facebook рассказала о последствиях хакерской атаки

Компания Facebook заявила, что хакеры, ранее взломавшие 50 миллионов аккаунтов пользователей соцсети, не смогли получить доступ к другим сайтам, где используется пароль и логин Facebook.

"Мы проанализировали все случаи входа для всех приложений сторонних организаций, установленных или зарегистрированных во время атаки, обнаруженной нами на прошлой неделе. Расследование к настоящему моменту не обнаружило свидетельств того, что злоумышленники получили доступ к каким-либо приложениям, использующим логин Facebook", — сообщил в заявлении вице-президент по управлению продуктом Гай Розен.

В заявлении отмечается, что теперь компания "создает инструмент, который позволит разработчикам вручную выявлять пользователей их приложений, которые могли быть затронуты, чтобы они могли вывести их из сети".

Ранее Facebook сообщила об обнаружении проблемы в системе безопасности, которая затронула почти 50 миллионов пользователей социальной сети. В заявлении компании отмечалось, что злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде Facebook, что позволило им "украсть маркеры доступа, которые они потом использовали для получения контроля над аккаунтами людей".

РИА Новости