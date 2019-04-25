Facebook грозит штраф в $5 млрд

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей.

Об этом сообщил CNBC со ссылкой на представленный отчет компании.

Согласно документу за первый квартал 2019 года, проблема пока остается неразрешенной, относительно сроков или результатов финального решения нет никаких гарантий, пишет «Газета.ru».

В марте прошлого года стало известно, что несколько лет назад в ходе предвыборной кампании сотрудничавшая с нынешним американским лидером Дональдом Трампом компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные более 50 млн пользователей Facebook для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

В апреле и мае 2018 года основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

6 мая министерство юстиции США и подведомственное ему Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследование в отношении Cambridge Analytica. Спустя три недели стало известно, что против Facebook, Google, WhatsApp и Instagram были поданы миллиардные иски из-за несоблюдения регламента о защите персональных данных ЕС.

«Известия»