Евросуд отказал Тер-Петросяну

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу первого президента Армении Левона Тер-Петросяна на ограничение его прав на свободу передвижения и личную неприкосновенность в связи с событиями в ходе митинга 2008 года в Ереване.

Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Рубен Меликян, сообщают армянские СМИ.

Из материалов дела следует, что сторона заявителя подала в ЕСПЧ жалобу на то, что правоохранительные органы в 2008 году в ходе силового разгона митинга сторонников проигравшего на президентских выборах Тер-Петросяна на площади Свободы в Ереване незаконно задержали его и отвезли домой, где содержали фактически под домашним арестом, что является нарушением пункта 1 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, а также статьи 1 приложения 4 к ней.

Оспаривая эти обвинения, представители правительства указывали, что Тер-Петросян добровольно сел в машину, и никто не запрещал ему выходить из дома, а полицейский наряд был выставлен возле жилища "в рамках безопасности". Они отмечали, что в какой-то момент экс-президент изъявил желание покинуть дом, однако передумал, когда ему сказали, что силы безопасности не будут его сопровождать.

При этом суд счел, что власти нарушили статью 11 (свобода собраний и объединений) и статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты) ЕКПЧ, о которых также шла речь в жалобе со стороны экс-президента.

"Суд постановил, что заявитель не имел эффективного внутреннего средства правовой защиты в отношении своей жалобы", - отметили судьи.

В жалобе экс-президента говорится также о том, что он подвергся дискриминации на основе политических взглядов, что является нарушением статьи 14 ЕКПЧ, однако эта жалоба была отклонена, так как факт домашнего ареста не был доказан.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.

А.С.